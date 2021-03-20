Google Pixel 6, Ekran Altı Parmak İzi Okuyucuyla Gelebilir

Google'ın önümüzdeki aylarda tanıtacağı yeni akıllı telefonu Pixel 6, son çıkan habere göre ekran altı parmak izi okuyucuyla birlikte gelebilir. Bu iddianın ortaya atılmasını sağlayan şey, Android 12 geliştirici betasında keşfedilen küçük bir referans.

Akıllı telefon dünyasında sevilen isimlerden birisi olan Google, bir sonraki akıllı telefonunu tanıtacağı güne adım adım yaklaşıyor. Haliyle Google'ın yeni akıllı telefonu olacak Pixel 6 hakkındaki haberler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bugün çıkan bir haberse Google'ın Pixel serisini ekran altı kameraya kavuşturacağını gösteriyor.

'kdrag0n' isimli bir geliştirici, Android 12 işletim sisteminin geliştiricilere sunulan beta sürümünde bir referansla karşılaştı. İşletim sisteminin kodlarında 'UdfpsControllerGoogle' ismini taşıyan bir referans bulunuyordu. Bu referansın başında yer alan 'Udfps', 'under-display fingerprint scanner (ekran altı parmak izi okuyucu)'nun kısaltılmış haliydi.

Telefona özel referans:

Referansın keşfedildiği yer ise com.google.android.systemui klasörü. XDA Developers'a göre referansın bu klasörde yer alıyor olması, bunun Android 12 geneli için değil, Pixel telefonu için yapılmış bir referans olduğunu gösteriyor. Tabii kodun işletim sisteminin beta sürümünde keşfedilmiş olması, Google'ın kesin bir şekilde ekran altı parmak izi okuyucusu sunacağı anlamına gelmiyor.

Yine de ortaya çıkan bu referans, daha önce keşiflerle birlikte ortaya atılan iddiaları güçlendirdi. Şubat ayında XDA Developers ekibinden Mishaal Rahman, Android 12'nin ilk geliştirici önizleme sürümünde 'Ayarlar' uygulaması içinde telefonların hem ekran altı parmak izi okuyucu hem de yüz tanıma sistemine sahip olacağını gösteren kodları paylaşmıştı.

Google, yeni akıllı telefonu Pixel 6'yı muhtemelen bu yılın ekim ayında tanıtacak. Dolayısıyla telefon hakkında şu anda kesin bir bilgi vermenin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Yine de haftalar ilerledikçe çıkacak yeni haberler, Pixel 6'dan neler beklememiz gerektiğini gösterecektir.