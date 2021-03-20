Telefonda Klavye Hız Testi Yapabileceğiniz Uygulamalar

Günümüzde on parmak klavye kullanabilmek kadar iki parmağı mobil cihaz klavyesi üzerinde etkili kullanmak da son derece önemli. Peki, ne kadar hızlısınız? Akıllı telefonlarınıza indirerek kullanabileceğiniz klavye hız testi mobil uygulamaları ile mobil klavye hızınızı test edin.

Sevgiliniz yavaş yazmanızdan şikayet mi ediyor, bir tweet atmak için dakikalar mı harcıyorsunuz ya da akıllı telefon klavyesini bir türlü çözemedim diyenlerden misiniz? Merak etmeyin, mobil uygulama geliştiricileri sesinizi duydular ve hem mobil klavye hız testi yapabileceğiniz hem de mobil klavye kullanımı pratiği yaparak kısa sürede usta olmanızı sağlayacak pek çok mobil uygulama geliştirdiler.

Mobil klavye hız testi yapıp usta çıksam ne olacak diye düşünebilirsiniz ancak pek çok kullanıcı, özellikle tuşlu telefon kullanmış nesil, bir türlü mobil cihaz klavyelerine adapte olamıyorlar. Klavye hız testi mobil uygulamaları olarak tanımlasak bile aslında listemizdeki uygulamaların her biri aynı zamanda mobil klavyenizi daha usta bir şekilde kullanmanız için size farklı pratik yapma metodları sunuyor.

Klavye hız testi yapabileceğiniz mobil uygulamalar:

Android Typing Speed Test Challenge - Improve Typing Speed Fast Type - Keyboard Training Typing Speed Test Yazma Oyunu Typing Speed Test - Typing Master

iPhone (iOS) Speed Typer - Typing Test Fast Typing Game : Type Speed‬ TapTyping - Typing Trainer‬ Speed Master - Typing Test‬ Keyboard Warrior Speed Typin‪g‬



Typing Speed Test Challenge - Improve Typing Speed

Geliştirici: Coloring Games and Coloring Book for Adults

Puan: 3,0

Boyut: 8,4 MB

Typing Speed Test Challenge - Improve Typing Speed mobil uygulaması ile yazma hızınızı arttırabilir, dakikada kaç kelime yazdığınızı ve yaptığınız yanlışları görebilirsiniz. Uygulamanın kolay, orta ve zor olmak üzere üç temel zorluk seviyesi bulunuyor ancak bu seviyeler içindeyken seçtiğiniz paragraf uzunluklarına göre kendi seviyenizi de belirleyebilirsiniz. Ayrıca paragraf yerine yalnızca kelime ve cümle üzerinden gerçekleştirilen testler de bulunuyor.

Fast Type - Keyboard Training

Geliştirici: Frozened

Puan: 3,8

Boyut: 2,8 MB

Fast Type - Keyboard Training mobil uygulaması, eğlenceli arayüzü sayesinde klavye hız testini keyfili bir oyuna dönüştürüyor. Uygulamanın sunduğu testlerin farklı zorluk seviyeleri var. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca gibi farklı dillerde klavye hız testi yapabilirsiniz. Uygulama ayrıca elde ettiğiniz skorları farklı sosyal medya platformları üzerinde paylaşmanızı ve oradaki arkadaşlarınızı rekabete çağırmanızı da sağlıyor.

Typing Speed Test

Geliştirici: Royal Apps Collections

Puan: 4,0

Boyut: 6,2 MB

Typing Speed Test klavye hız testi mobil uygulaması, varsayılan olarak 60 saniyelik bir hız testi sunuyor ve bu süre boyunca kaç kelime yazabildiğiniz ölçülüyor. Dilerseniz 2, 5, 10 dakika gibi çok daha zorlu test süreleri ve farklı uzunluklarda yazma paragrafları seçerek sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Typing Speed Test mobil uygulaması, Android telefonlarda olduğu kadar Android tabletlerde de yan klavye desteğiyle başarıyla çalışıyor.

Yazma Oyunu

Geliştirici: csazwx

Puan: 3,5

Boyut: 18 MB

Yazma Oyunu mobil uygulaması adından da anlaşılacağı üzere bir klavye hız testi uygulamasından ziyade bir mobil oyun gibi çalışıyor. Ancak uygulama mağazalarında bulunan pek çok klavye hız testi mobil uygulamasından çok daha keyifli bir yazma pratiği sunuyor. En güzel yanı ise oyun tamamen Türkçe. Karşınıza sırayla farklı Türkçe kelimeler çıkıyor ve bu kelimeleri ne kadar hızlı yazarsanız o kadar yüksek bir skor elde ediyorsunuz.

Typing Speed Test - Typing Master

Geliştirici: Darshan Institute of Engineering & Technology

Puan: 4,2

Boyut: 6,5 MB

Typing Speed Test - Typing Master klavye hız testi mobil uygulaması Türkçe, Rusça, Endonozyaca, Hintçe ve Gujarati gibi farklı dillerde klavye hız testleri sunuyor. Test sonucunda doğru yazılan karakter sayısını, yanlış yazılan karakter sayısını, dakika başına yazılan kelime sayısını ve yazma yüzdesini görebiliyorsunuz. Uygulama; kolay, orta ve zor olmak üzere farklı zorluk seviyelerinde testlere sahip.

Speed Typer - Typing Test

Geliştirici: justncode LLC

Puan: 4,6

Boyut: 12 MB

Speed Typer - Typing Test klavye hız testi mobil uygulaması üzerinden Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe dahil 9 farklı dilde klavye hız testi yaparak kendi sınırlarınızı keşfedebilirsiniz. Özellikle yeni bir dil öğrenenlere yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunan uygulama üzerinden arkadaşlarınızla kendi aranızda bir yarış yapmanız da mümkün.

Fast Typing Game : Type Speed‬

Geliştirici: Alexandre Thil

Puan: 5,0

Boyut: 15 MB

Fast Typing Game : Type Speed‬ klavye hız testi mobil uygulaması, kendini bir oyun olarak görse bile oldukça standart arayüzü ile bildiğimiz klavye hız testi uygulaması. Uygulama üzerinden İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Çince ve Japonca gibi farklı diller üzerinden klavye hız testi yapabilirsiniz. Fast Typing Game : Type Speed‬ 60 saniyede kaç doğru kelime yazabildiğinizi ölçen temel bir uygulama.

TapTyping - Typing Trainer‬

Geliştirici: Flairify LLC

Puan: 5,0

Boyut: 37 MB

TapTyping - Typing Trainer‬ klavye hız testi mobil uygulaması; mobil klavye becerisini geliştirmeye yeni başlayanlar için keyifli, kendine güvenenler için zorlu testler sunuyor. Uygulama üzerinden Alice Harikalar Diyarında, ABD tarihi, Romeo ve Juliet ve özlü sözler gibi farklı konulara sahip metinler üzerinden klavye hız testi yapabilirsiniz. Yalnızca İngilizce olan uygulama, test sonrası klavye üzerindeki parmak hareketlerini gösteren bir ısı haritası da paylaşıyor.

Speed Master - Typing Test‬

Geliştirici: Marmik Shah

Puan: 4,0

Boyut: 23 MB

Speed Master - Typing Test‬ klavye hız testi mobil uygulaması, listemizdeki en sade arayüze sahip mobil uygulamalardan bir tanesi. Yalnızca işini yapması için tasarlanmış gibi görünüyor. Uygulama üzerinden çok temel bir klavye hız testi yapıyor ve sonucunuzu görüyorsunuz. Dilerseniz elde ettiğiniz skorları arkadaşlarınızla ya da farklı sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz.

Keyboard Warrior Speed Typing‬

Geliştirici: Pranoy Chowdhury

Puan: 4,2

Boyut: 21 MB

Keyboard Warrior Speed Typing‬ klavye hız testi mobil uygulaması, İngilizce yazım konusunda kendini geliştirmek isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulama. En kolay testte bile en yaygın 250 İngilizce kelime üzerinden yazma hızınız ölçülüyor. Seviyeniz arttıkça gördüğünüz, yazdığınız ve öğrendiğiniz kelime sayısı da giderek artıyor. Özel ölçüm istatistikleri ile günlük gelişiminizi takip edebilirsiniz.

Mobil klavyede usta olduğunu iddia edenlerin ve usta olmayı isteyenlerin hem kendini test edebileceği hem de pratik yapabileceği en iyi klavye hız testi mobil uygulamalarını listeledik ve uygulamaların öne çıkan özelliklerini anlattık. Kullandığınız bir uygulama varsa deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.