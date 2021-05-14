Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun Tasarımı Açığa Çıktı

Jon Prosser, Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun tasarımını gösterdiği bir video paylaştı. Bu video, Google'ın bu kez çok radikal kararlar aldığını, telefonların tasarım dilinin tümüyle değişeceğini gösteriyor. Yeni tasarım, Google hayranlarını sevindirecek türden.

Akıllı telefon sektörünün en önemli sızıntı kaynaklarından biri olan Jon Prosser, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın yaklaşmakta olan yeni telefonları Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile ilgili yeni bir video paylaştı. Paylaşılan video, Google'ın yeni telefonlarının geleneksel Pixel tasarımlarından farklı olacağını gözler önüne seriyor. Prosser, söz konusu görüntüleri prototip fotoğraflarına dayanarak oluşturmuş.

Açık konuşmak gerekirse Google, bu kez gerçekten de çok farklı tasarımlara sahip olan Pixel modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Oluşturulan görsellere baktığımızda, Google'ın bu kez kare şeklinde kamera kurulumu değil, yan yana yerleştirilmiş bir tasarımı benimsediğini görüyoruz. Pixel 6'da 2, Pixel 6 Pro'da ise 3 adet olan kameralar, arka kasayı yatay düzlemde tamamen kaplıyor.

Karşınızda Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro

Google, Pixel 6 ailesinin arka kasasını kavisli bir yapıda tasarlamış. Kamera kurulumu da bu kavise göre uyarlayan şirket, dışarıya doğru çıkıntılı olan kamera kurulumunun kenarlarını, arka kasa ile birleştiriyor. Öte yandan, bu yeni tasarım dili Google Pixel 6 ailesinin arka kısmında üç farklı renk kullanılmasına yol açmış gibi görünüyor.

Jon Prosser tarafından paylaşılan video, cihazların ekranlarıyla ilgili de bilgi veriyor. Buna göre Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun ekranının çok hafif kavisli olacağını söyleyebiliriz. Ancak bu kavis, kullanıcılar tarafından kullanılabilecek kadar bile değil gibi görünüyor. Ayrıca Google Pixel 6 ailesi, delikli bir ekran tasarımını benimseyecek gibi görünüyor.

Google'ın yaklaşmakta olan telefonlarının teknik özellikleri ile ilgili bildiğimiz şeyler oldukça sınırlı. Ancak bu telefonlarla ilgili belki de en önemli bilgi, Pixel 6 ailesinde özel bir işlemci kullanılacak olması. Detaylarını, ilgili haberimizde görebileceğiniz üzere Google, bu telefonlar için Samsung iş birliğinde özel bir işlemci tasarlıyor. Whitechapel kodlu bu işlemcinin Qualcomm'a rakip olacağı ifade edilirken, bilgi edinebilmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

İşte Jon Prosser'in paylaştığı o video