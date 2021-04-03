Google, Pixel 6'da Kendi İşlemcisini Kullanacak

Google, önümüzdeki sonbaharda Pixel akıllı telefon ailesinin yeni üyesini tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son haberlere göre Google, bu yeni Pixel telefonda kendi işlemcisini kullanmaya hazırlanıyor.

Google, Pixel akıllı telefonlarıyla uzun zamandır akıllı telefon piyasasının güçlü üyelerinden biri. Her ne kadar ülkemizde satışa sunulmuyor olsa da Google'ın beğeni toplayan pek çok akıllı telefonu var ve şirket bu pazarda kendine iyi bir yer edinmiş durumda.

Google'ın karşımıza çıkarmaya hazırlandığı en yeni telefonu ise Pixel 6 olacak. Önümüzdeki sonbaharda gelecek olan akıllı telefon hakkında son birkaç haftadır çeşitli haberler gelmeye başladı. Bu haberlerden en çok dikkat çekeni ise Google'ın yeni Pixel telefonunda kendi işlemcisini kullanmaya hazırlandığı bilgisi oldu.

Samsung ile işbirliği:

Google'ın 2021 yılı içerisinde kendi işlemcilerini üreterek hem Pixel'lerde hem de Chromebook'larda kendi işlemcileriyle yola devam edeceğine dair iddialar bir süredir zaten mevcuttu. Google ve Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, 2021 yılında Google'ın donanımlara daha fazla yatırım yapacağını söylemiş ve bunun şirketin yol haritasının önemli bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Ortaya çıkan yeni haberlere göre ise Google donanıma yatırım adımında ilk olarak kendi işlemcisi üzerinde çalışmaya başladı ve bu noktada kendi telefonları için Exynos serisi işlemcileri üreten Samsung ile işbirliği içerisinde. 9to5Google tarafından paylaşılan bilgilere göre Google'ın yeni işlemcisi şu an 'Whitechapel' kod adı ile geliştiriliyor ve Pixel 6'da karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Pixel 6 hakkında şimdiye kadar neler öğrendik?

Telefonun karşımıza çıkmasına henüz aylar var bu sebeple yeni Pixel 6 hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Telefonun ekran altı kamera ve ekran altı parmak izi okuyucu ile gelmesi bekleniyor. 6 inç'lik Full HD+ (1080x2340 piksel) OLED ekran ile karşımıza çıkması beklenen Pixel 6'nın 4.080mAh bataryaya sahip olacağı düşünülüyor.

Ancak tabii ki bu bilgilerin tamamı ortaya çıkan haberlere ait ve Google'dan yeni telefonu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu sebeple Pixel 6'nın sunacağı tüm özellikleri görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.