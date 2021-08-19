Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu marka ve modelden bağımsız olarak Google Pixel arayüzüyle kullanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise Google Pixel Launcher indirmeli ve varsayılan olarak seçmelisiniz. Gelin Google Pixel Launcher nedir, nasıl kurulur tüm detaylarıyla inceleyelim.

Bildiğiniz gibi Google Pixel modelleri ülkemizde satılmıyor. Neden satılmadığını buradaki yazımızda anlatmıştık. Telefonu alamıyoruz, bari arayüzünü kullanalım diyen Android kullanıcılarını düşünen Google; Google Play Store’da Google Pixel Launcher başlatıcısını sunuyor. Google Pixel Launcher ile Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızda Google Pixel arayüzünü kullanabilirsiniz.

Google Pixel Launcher, uzun süre yalnızca APK olarak bulunabiliyordu. Ancak bir süredir artık Google Play Store üzerinden de kolayca indirilebiliyor. Bu başlatıcıyı indirdikten sonra yapmanız gereken tek şey varsayılan olarak ayarlamak. Sonrası ise Google Pixel arayüzü. Gelin Google Pixel Launcher nedir, nasıl kurulur gibi merak edilen soruların yanıtlarını detaylarıyla inceleyelim.

Google Pixel Launcher nedir?

Tüm cihazlar bir başlatıcı ile birlikte gelir. Android işletim sistemine sahip cihazların başlatıcısı ise ya Google Now olur ya da cihaz markasının kendi geliştirdiği bir başlatıcı olur. Google Pixel Launcher ise Google tarafından, Google Pixel ve Google Pixel XL modelleri için geliştirilmiş olan bir başlatıcıdır.

Başlatıcı en geniş tanımıyla bir arayüz sunar. Bu arayüz sayesinde işletim sisteminin sunduğu özelliklerden ve cihazınızda yüklü olan mobil uygulamalardan yararlanırsınız. Google Pixel Launcher kurulumu yaparak marka ve model fark etmeksizin cihazınızı bir Google Pixel gibi kullanabilirsiniz.

Google Pixel Launcher nasıl kurulur?

Adım #1: Buradan Google Pixel Launcher başlatıcısını cihazınıza indirin.

Buradan Google Pixel Launcher başlatıcısını cihazınıza indirin. Adım #2: Ayarlar sayfasını açın.

Ayarlar sayfasını açın. Adım #3: Uygulamalar sayfasını açın.

Uygulamalar sayfasını açın. Adım #4: Dişli çark butonuna dokunarak Ayarlar ekranını açın.

Dişli çark butonuna dokunarak Ayarlar ekranını açın. Adım #5: Home App seçeneğine dokunun.

Home App seçeneğine dokunun. Adım #6: Başlatıcı olarak Google Pixel Launcher’ı seçin.

Başlatıcı olarak Google Pixel Launcher’ı seçin. Adım #7: Cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Adım #8: İşlem tamam.

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon arayüzünüzü Google Pixel olarak kullanmak için bu adımları izlemeniz yeterli. Adımlardaki sayfa adları marka ve modele göre değişiklik gösterse de önemli olan cihazın başlatıcı ayarlarını bulmak ve kullanılan başlatıcıyı değiştirmektir.

Eğer son yıllarda çıkan Android telefonlardan birini kullanıyorsanız Google Pixel Launcher indirmenize gerek kalmayabilir. Çünkü son modellerin bazılarında Google Pixel Launcher yüklü olarak geliyor. Yapmanız gereken tek şey ise bu başlatıcıyı varsayılan olarak seçmektir. Sonrası Google Pixel arayüzü ile keyifli bir deneyim.

Neden Google Pixel Launcher kullanmalıyım?

Açık konuşmak gerekirse Google Pixel Launcher çok da ahım şahım bir başlatıcı değil. Cihaz markasının sunduğu farklı temaları kullanarak çok daha keyifli bir arayüze ulaşmanız bile mümkün. Ancak insan her zaman ulaşamadığını ister, Google Pixel Launcher da ulaşamadığımız Google Pixel arayüzünü veriyor.

Google Pixel Launcher başlatıcısını varsayılan olarak seçtikten sonra hava durumu ve uygulama önerileri gibi bazı ayarları yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Eğer cihazınızın kendi arayüzüne alıştıysanız Google Pixel Launcher ilk zamanlarda biraz zayıf görünebilir. Ancak özelleştirme seçeneklerini keşfettikçe bu başlatıcının sunduklarına alışabilirsiniz.

Tercih edebileceğiniz diğer başlatıcılar:

Action Launcher

Apex Launcher

Nova Launcher

Her şeyi özelleştirin: Action Launcher

Action Launcher; Quicktheme ile özel duvar kağıtları, Quickbar ile özelleştirilebilir Google arama çubuğu, Cover ile özelleştirilebilir klasörler, Shutter ile kendiniz oluşturabileceğiniz widget’lar, Quickdrawer ile özel uygulama listelemeleri sunuyor. Hem telefon hem de tablette kullanılabilen Action Launcher, Android kullanıcıları ekranda ne görmek isterlerse tam olarak onu görmelerini sağlıyor.

Üst düzey güvenlik sağlayın: Apex Launcher

Apex Launcher, sunduğu yüzlerce farklı tema ve uygulama simgesi seçenekleri ile kullanıcılarına bambaşka bir arayüz tasarlama fırsatı sunuyor ancak öne çıkan özelliği bu değil. Apex Launcher, cihazınızda bulunan her bir mobil uygulamayı şifrelemenizi sağlıyor. Dilerseniz her bir uygulama için benzersiz şifreler oluşturarak güvenlik seviyenizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Izgara düzenini yerle bir edin: Nova Launcher

Android telefonunuzdaki uygulama simgelerini ve widget’ları belirli bir ızgara düzenine göre yerleştirmek zorundasınızdır. Nova Launcher bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor ve Android kullanıcılarının ekranını zevklerine göre düzenlemelerine imkan sağlıyor. Özel komutlar özelliği ile ekran dokunuşlarınıza işlev atayabilir ve mobil uygulamalarınızı kategorize ederek aradığınız her şeyin elinizin altında düzenli bir şekilde durmasını sağlayabilirsiniz.

Android telefonunuzda Google Pixel arayüzü kullanmanızı sağlayan Google Pixel Launcher nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve alternatif başlatıcılardan bahsettik. Google Pixel Launcher kullanıyorsanız kullanıcı deneyiminizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.