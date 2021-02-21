Google Pixel Serisi Neden Türkiye’de Satışa Çıkmıyor?

Teknoloji devi Google tarafından üretilen Google Pixel akıllı telefon serisi 3, 4, 4 XL, 5 gibi yıllar içinde pek çok farklı model ile tüm dünyada kullanıcılara sunuldu, biz hariç. Google Pixel Türkiye satışları bir türlü başlamadı. Peki, neden? Google Pixel akıllı telefon modellerinin Türkiye’de satılmıyor olma nedenlerine gelin yakından bakalım.

Arama motoru olarak başladığı yolculuğuna bir teknoloji devi olarak devam eden Google, dijital hizmetlerin yanı sıra bir akıllı telefon üreticisi. İlk kez 2016 yılında piyasaya sunduğu Google Pixel 1 ile akıllı telefon piyasasına giriş yapan Google, bizi unuttu. Google Pixel akıllı telefon serisine her yeni yıl yeni bir model eklendi ancak hiçbir model Türkiye’de satışa sunulmadı ve sunulacak gibi de görünmüyor.

Peki, Google Pixel akıllı telefon serisinin hiçbir modeli neden Türkiye’de satılmıyor? Halbuki biz Türkler Android işletim sistemini oldukça seviyoruz. Android işletim sisteminin geliştiricisinin de Google olduğunu düşünürsek ülkemizin harika bir pazar olması gerekiyor. Ancak ülkemiz, Google’ın maddi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için hiçbir Google Pixel modeli ülkemizde satışa sunulmuyor. Bu duruma biraz yakından bakalım.

Google Pixel fiyatları her yerde tartışma konusu:

Ülkemizde pek çok farklı nedenden dolayı en uygun fiyatlı akıllı telefonlar bile oldukça yüksek fiyatlardan satılmasına rağmen genel olarak Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların dolar bazlı satış fiyatı 150 - 300 dolar arasında değişmektedir. Döviz kuru ve farklı vergiler nedeniyle hepimizin bildiği fiyatlardan satılıyorlar.

Google Pixel fiyatları ise 500 dolardan başlıyor bin dolara kadar çıkabiliyor. Bunun anlamı, bir Google Pixel fiyatına bazen iki amiral gemisi akıllı telefon alabiliyor olmanızdır. Üstelik döviz o gün tersinden kalkmışsa ve yılbaşı sonrası bir dönemdeysek vergilerle beraber Google Pixel’in Türkiye fiyatı akıl almaz seviyelere ulaşacaktır.

Google’ın da en çok çekindiği konu bu, demek yanlış olmaz. Google Pixel akıllı telefon serisi modellerini incelediğimiz zaman, benzer özelliklere sahip oldukça başarılı akıllı telefonların ülkemizde çok daha uygun fiyata satıldığını söyleyebiliriz. Google da o paraya bu telefon alınmaz diye düşünüyor olabilir.

Pixel Türkiye'ye gelse bile hiç ucuz olmayacak. Google da ürün satamadığı pazara girmek istemeyecektir:

Google’ın bazen anlamsız denebilecek kadar sıkı bir fiyat politikası var. Örneğin Amazon, Amazon Prime aboneliğini ülkemiz için 1 dolar bandına kadar çekmişti. Farklı ülkelerin ekonomik durumlarına göre farklı fiyat politikaları izleyen pek çok uluslararası firmadan söz edebiliriz ancak Google, bunlardan bir tanesi değil.

Google, net bir fiyat belirliyor ve tüm dünyada bu fiyat üzerinden satış işlemleri gerçekleştiriliyor. ‘Yahu bizim vergimiz yüksek, döviz kuru aldı başını gidiyor, satıcı hiç mi kazanmasın, bize de mi 500?’ gibi herhangi bir bahane kabul etmiyor. Durum böyle olunca Google Pixel fiyatları benzerlerinden oldukça pahalı bir satış fiyatına sahip oluyor.

‘Ne olacak canım belki alan olur, onlar yine de Türkiye’ye getirsinler’ diyebilirsiniz, ancak Google baştan kaybedeceği bir rekabetin içine girmeyi kabul edecek bir şirket değil. Eğer Google Pixel Türkiye pazarına girseydi ve kötü bir şekilde çuvallasaydı emin olun bu başarısızlık hikayesi uzun yıllar dilden dile dolaşırdı.

Google Pixel Türkiye’ye gelmeli mi?

Google Pixel akıllı telefon serisinin hiçbir modelinin Türkiye’de satılmıyor olması durumunu Google gözünden değerlendirdik. Bir de bizim yani kullanıcıların gözünden değerlendirelim. Google Pixel serisi ülkemizde satılsa, benzer özelliklere sahip alternatiflerinden birkaç bin lira daha pahalı olsa alır mıyız? Birbirimizi kandırmayalım, hayır.

iPhone cihazı ile iOS işletim sisteminin birbirine mükemmel uyumu sonucu ortaya çıkan iPhone efsanesi gibi Google Pixel cihazı ile Android işletim sisteminin mükemmel uyumu sonucu ortaya Android’in içindeki cevheri açığa çıkaracağı bir akıllı telefon ortaya çıkmış olabilir. Ancak tekrar edelim, birkaç bin lira daha fazla öder misiniz?

Google Pixel akıllı telefon serisinin son modeli olan Pixel 5 modeline şöyle alıcı bir gözle baktığımız zaman güzel ama benzersiz olmadığını görüyoruz. Satış fiyatı ise Google Store’da 699 dolar olarak görülüyor. Döviz kuru, vergisi, satıcı kar oranı derken Türkiye satış fiyatını hayal edin. O paraya masaüstü toplamaz mısınız?

Çinli üreticilerin baskısı mı var?

Xiaomi ve Huawei başta olmak üzere ülkemizde Çinli teknoloji firmalarının rağbet gördüğünü söyleyebiliriz. Elbette, bu durumun en büyük nedeni ortalama 100 dolar olan satış fiyatlarıdır. Döviz kuru, vergiler, satıcı kar oranlarına rağmen Çinli firmaların neredeyse tüm ürünleri herkes tarafından satın alınabilir fiyatlara sahip.

Çinli üreticilerin Google üzerinde fiilen bir baskı uyguladıklarını söyleyemeyiz. Hele ki ABD ve Çin hükümetleri arasında yaşanan sorunları düşündüğümüz zaman. Ancak ortada gözle görülen bir gerçek var ki, Çinli firmalar ile ülkemiz arasındaki ilişki giderek daha sıkı fıkı bir hale geliyor. Google da yalnızca uzaktan Android işletim sistemini kullandırmakla yetiniyor.

Çinli üreticilere ait ürünler Android işletim sistemini kullanıyor ancak bazı uzmanlara göre yakın zamanda bu firmalar kendi işletim sistemlerini, uygulama mağazalarını ve kendi ekosistemlerini üretecekler ve Google’a olan bağlılık tam anlamıyla ortadan kalkacak. Belki ancak o zaman Google Pixel akıllı telefon serisi modellerinin ülkemize girişinden bahsedebiliriz. Ancak o güne kadar Google, Çinli rakipleri ile ülkemiz pazarında bir yarışa girmeyecek gibi görünüyor.

Android işletim sisteminin geliştiricisi Google tarafından üretilen Google Pixel akıllı telefon serisi modelleri neden Türkiye’de satışa sunulmuyor sorusunu yanıtladık. Google Pixel modelleri bugünkü fiyatlarıyla ülkemizde satılsa alır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.