Google Play Store'da yer alıp bu sene en çok tercih edilen uygulama ve oyunlar belli oldu. Birçok alt sınıfta değerlendirilen uygulama ve oyunların yanı sıra bir yayın platformu, ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülünü Disney’in elinden aldı.

Her sene olduğu gibi bu sene de Google Play Store’da kullanıcıya sunulan en iyi uygulamalar belli oldu. Oyunların da ayrı bir sınıf olarak sıralandığı listede Paramount, Disney’in geçen sene kazanmış olduğu ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülünü kazandı. 2021 yılının en iyi uygulaması bir meditasyon uygulaması olurken, Pokemon oyunlarından biri yılın en iyi oyunu oldu.

Sonuç her ülkede farklı olsa da yine varsayılan sonuçlar ABD sonuçları olarak alındı. ABD sonuçlarına göre ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülü, yayın platformu uygulaması Paramount’a gitti. Meditasyon uygulaması Balance uygulamaların birincisi olurken Pokemon UNITE, oyunlarda ilk sıraya yerleşti. İşte uygulama ve oyun türlerine göre Google Play Store'un bu sene en çok tercih edilen isimlerinin listesi:

2021’de Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulamalar:

Her Daim En İyi Olanlar

Empathy

Mentor Spaces

Speechify

Günlük İhtiyaç Sayılanlar

Blossom

PhotoRoom

Rabit

En Eğlenceli

Clubhouse

Noobly

Whatifi

En İyi Saklı Cevher

Laughscape

Moonbeam

Moonly

Kişisel Gelişim İçin En İyiler

Balance

Clementine

Uptime

2021’de Google’ Play’de en çok tercih edilen oyunlar:

En İyi Rekabetçi

League of Legends: Wild Rift

MARVEL Future Revolution

Pokemon UNITE

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

En İyi ‘Ezber Bozan’

Inked

JanKenUP!

Knights of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

En İyi Bağımsız

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut Country

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks EXE

En İyi Çerez

Cats in Time

Crash Bandicoot: On the Run!

Disney POP TOWN

Switchcraft -Towers

Tablet İçin En İyiler