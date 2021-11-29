Her sene olduğu gibi bu sene de Google Play Store’da kullanıcıya sunulan en iyi uygulamalar belli oldu. Oyunların da ayrı bir sınıf olarak sıralandığı listede Paramount, Disney’in geçen sene kazanmış olduğu ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülünü kazandı. 2021 yılının en iyi uygulaması bir meditasyon uygulaması olurken, Pokemon oyunlarından biri yılın en iyi oyunu oldu.
Sonuç her ülkede farklı olsa da yine varsayılan sonuçlar ABD sonuçları olarak alındı. ABD sonuçlarına göre ‘Kullanıcıların Seçimi’ ödülü, yayın platformu uygulaması Paramount’a gitti. Meditasyon uygulaması Balance uygulamaların birincisi olurken Pokemon UNITE, oyunlarda ilk sıraya yerleşti. İşte uygulama ve oyun türlerine göre Google Play Store'un bu sene en çok tercih edilen isimlerinin listesi:
2021’de Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulamalar:
Her Daim En İyi Olanlar
- Empathy
- Mentor Spaces
- Speechify
Günlük İhtiyaç Sayılanlar
- Blossom
- PhotoRoom
- Rabit
En Eğlenceli
- Clubhouse
- Noobly
- Whatifi
En İyi Saklı Cevher
- Laughscape
- Moonbeam
- Moonly
Kişisel Gelişim İçin En İyiler
- Balance
- Clementine
- Uptime
2021’de Google’ Play’de en çok tercih edilen oyunlar:
En İyi Rekabetçi
- League of Legends: Wild Rift
- MARVEL Future Revolution
- Pokemon UNITE
- Rogue Land
- Suspects: Mystery Mansion
En İyi ‘Ezber Bozan’
- Inked
- JanKenUP!
- Knights of San Francisco
- Overboard!
- Tears of Themis
En İyi Bağımsız
- 7 Billion Humans
- Bird Alone
- Donut Country
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Puzzling Peaks EXE
En İyi Çerez
- Cats in Time
- Crash Bandicoot: On the Run!
- Disney POP TOWN
- Switchcraft -Towers
Tablet İçin En İyiler
- Chicken Police — Paint it RED!
- League of Legends: Wild Rift
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Overboard!
- The Procession to Calvary