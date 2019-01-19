Toplam Değeri 58 TL Olan 9 Ücretsiz Uygulama (Android)

Google Play Store'da kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları ve uygulamaları sizler için derledik.

Hafta sonuna daha keyifli girmeniz için önümüzdeki birkaç gün boyunca ücretsiz olan uygulamalar ve oyunları sizler için derledik.

Kolerasyon - Alışkanlık Günlüğü ( 18,99 TL )

Kolerasyon, günlük aktivitelerinizi ve alışkanlıklarınızı kaydedip, hepsi için birer hatırlatıcı kurmanızı sağlayan basit bir uygulama. Arayüzü son derece basite indirgendiği için işlemlerinizi kolayca yapabilir ve bunları yaparken çok az vakit harcayacağınız için zamandan tasarruf edebilirsiniz. Gün içerisinde yaptıklarınızı takip edip hatırlamakta zorlanıyorsanız bu uygulama size göre olabilir.

Poke Me - Su İçme Hatırlatıcısı ( 0,79 TL )

Poke Me adlı bu uygulama tam da su içmeyi ihmal edenler için. Hemen hemen herkes gün içinde su içmeyi unutuyor. Belki de çoğumuz ne kadar su içmesi gerektiğini bile bilmiyor. Poke Me, bu tarz ihmaller yaşayan kişiler için kurtarıcı rolünü üstlenebilir.

Kitchen Timer Pro - Mutfak Hatırlatıcısı ( 1,79 TL )

Kitchen Timer Pro, yemek yapmayı seven ve bunu çok sık gerçekleştirenler için ideal bir uygulama. Uygulama üzerinden, yapacağınız yemeğin adını ve diğer bilgilerini girip ardından ne kadar pişireceğinizi seçerek, siz içeride bile olsanız bu uygulama yemeğiniz piştiğinde size haber verecektir. Aynı anda birçok yemek pişiriyorsanız Kitchen Timer Pro iyi bir yardımcı olabilir.

Screen Lock Pro: Güç Tuşu Yardımcısı ( 0,89 TL )

Screen Lock Pro sayesinde Android telefonunuzun güç tuşunu bile özelleştirebilirsiniz. Ekranınız kilitliyken ses açma-kapama, titreşimi aktif ya da pasif hale getirme veya ekran kilidine çeşitli animasyonlar eklemek, birçok özelliğinden sadece birkaçı. Her kullanıcı telefonuna böyle müdahaleler yapmaktan kaçınır ancak yine de fazladan özelleştirmeye hayır demeyecek kullanıcılar bu uygulamaya göz atabilir.

Retro Pixel ( 6,99 TL )

Sürekli olarak öleceğiniz, sizi eğlendirmek yerine hırslandırıp akabinde sinirlendiren bir oyun istiyorsanız Retro Pixel'e göz atabilirsiniz. Platform tabanlı bir oyun olan Retro Pixel'in sevebileceğiniz tek yanı eski oyunları andırıyor oluşu olabilir. Ama yine de oynamaya değer bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Diamo XL ( 4,69 TL )

Diamo XL, arkadaşlarınızla ya da liderlik tablosunda diğer oyuncularla rekabet edebileceğiniz basit bir oyun. Amacınız görseldeki mavi çizgilerle kapatılmış alanı en yüksek hızla kırmak. Bunu kombo haline getirdikçe liderlik tablosunda kendinize yer edinebilirsiniz.

Beast Towers ( 3,59 TL )

Telefonunuzda strateji oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız Beast Towers'a göz atmanızı öneririz. Eski tip grafikleri ve geniş karakter yelpazesi sayesinde Beast Towers tercih edebileceğiniz bir oyun.

Dead Bunker 4: Apocalypse ( 1,59 TL )

FPS türü mobil oyunların azlığından birçok oyuncu şikayetçi. O yüzden bu haftaki önerilerimizde Dead Bunker 4: Apocalypse'e yer vermek istedik. Hali hazırda 6 gün boyunca ücretsiz olarak kalacak bu oyun, kıyamet sonrası temalarını seven oyuncular için biraz zaman geçirmeye yardımcı olabilir.

Hills Legend HD ( 1,59 TL )

Listeyi korku temalı bir oyunla kapatıyoruz. Hills Legend, akıl hastanesinde geçen bir korku temalı mobil oyun. Bir mobil oyuna göre başarılı sayılacak bu oyunu ücretsizken oyunlarınızın arasına almanızı tavsiye ederiz.