Google, uygulama mağazası Play Store'un 'Derecelendirmeler Ve İncelemeler' bölümünün tasarımında değişikliğe giderek daha işlevsel hale getirdi.

Google, geçtiğimiz haftalarda Play Store'daki 'Derecelendirmeler Ve İncelemeler' bölümünün tasarımı üzerinde çalışmaya başladı. Play Store'daki tüm kategoriler için geçerli olacak bu yeni tasarım için Google Material Theme kullanıldı.

Bu güncellemeyle birlikte her bir kategori için özel renkler belirlendi. Uygulamalar ve oyunlar için koyu yeşil, filmler ve televizyon için kırmızı, kitaplar için mavi ve müzikler için turuncu tercih edildi. Bunun yanı sıra, yayınlanmış olan kullanıcı yorumlarının düzenleme geçmişini görebilir, eğer uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız uygunsuz olarak da işaretleyebilirsiniz.

Eskisine göre daha köşesiz ve karanlık bir tema sunan Google, incelemeler kısmındaki yorumları yararlı olup olmayışına göre oylamanıza da imkan tanıyor. Buna ek olarak, inceleme yorumlarını en çok bahsedilen, en yeni ya da en yararlı olarak filtreleme imkanı da eklenen unsurlar arasında.

Tüm bu yenilikler ve daha fazlası şu an Android cihazlarda kullanılabilir şekilde Google Play Store'un 13.4.11 sürümüyle yayında.