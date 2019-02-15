Nokia 8'lerin neredeyse tamamı Android Pie güncellemesini almış olsa da güncelleme Hindistan'da yayınlanmamıştı. Şirketin CPO'su Juho Sarvikas, Nokia 8'in ve Nokia 6'nın önümüzdeki hafta güncellemeyi alacağını açıkladı.

Nokia 8, 2018 Aralık ayında Android Pie güncellemesini almıştı. Güncellemeyi almayan tek ülke olan Hindistan'a da önümüzdeki hafta güncellemenin geleceği duyuruldu.

"Takımımız güncellemeyi haftaya yetiştirmek için çalışıyor. MWC'den önce yayınlamayı planlıyoruz ancak o zamana kadar istediğimiz düzeye gelmezse erteleyebiliriz. Üzerinde çalıştığımıza ve neredeyse bittiğine emin olabilirsiniz."

HMD Global'in CPO'su Juho Sarvikas, Android Pie güncellemesini almayan Nokia 8'lerin önümüzdeki hafta güncellemeyi alacağını bugün attığı tweet ile duyurdu. Buna ek olarak, Nokia 6'nın da önümüzdeki hafta güncellemeyi alacağı belirtildi.

Juho Sarvikas, herhangi bir aksilik veya çıkıştan önce bir sorunla karşılaşılırsa diye güncellemenin ertelenme olasılığını da eklemeyi unutmadı. Yine de gecikmemesini umuyoruz. Gecikse bile kullanıcıların şikayet etmesine gerek yok çünkü şirketin yayınladığı takvime göre birkaç haftalık gecikmeler normal görünüyor.