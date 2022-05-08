Ukrayna’ya işgalinden bu yana yüzlerce yaptırım uygulanan Rusya, bu kez de G7 ülkelerinin radarına takıldı. G7 ülkeleri, petrol ithalatını sonlandıracağını duyurdu.

Rusya, Ukrayna’ya başlattığı işgalin cezalarını her geçen gün misliyle almaya devam ediyor. Henüz savaştan geri çekilme gibi bir düşüncesi bulunmayan Rusya’ya, onlarca şirket yaptırım uyguladı. Müzik ve Podcast platformu Spotify, teknoloji devi Sony, Visa ve daha birçok firma Ukrayna işgali sonrası Rusya’ya yaptırım uyguladı.

Ancak Rusya’ya asıl darbe G7 ülkelerinden gelecek. Son yapılan açıklamalara göre pek çok ülkeye petrol ihracatı gerçekleştiren Rusya’nın, G7 ülkeleriyle olan anlaşması sona erecek. Bu, küresel zenginliğin yüzde 64'ünü oluşturan ülkelerin Rusya'ya ağır bir darbe yapacağını ortaya koyuyor. Öyle ki G7 ülkeleri; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada gibi ülkelerden oluşmakta.

Petrol ihracatı kademeli olarak bitirilecek

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak ya da tamamen keseceklerini duyurdu. ABD'de gerçekleşen toplantıda bir araya gelen G7 ülke liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla da önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının sonucunda ise kritik karara varıldı. Ukrayna'ya her anlamda destek verdiklerini belirten liderler, Rusya'ya uygulanan yaptırımların ülke tarihinde son 15 yılda elde edilen kazanımın yok edildiğini kaydetti.

Maddi açıdan ağır darbeler alan Rusya'ya, bir darbede petrol ithalatında geldi. Rusya'ya petrol ithalatını yasakladığını belirttiği bir açıklamada, G7 ülkelerinin de petrol ithalatını kademeli ya da tamamen keseceği belirtildi. Bu da Rusya'nın en büyük gelir kaynağının kesileceğini gösteriyor.

Diğer yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada ise, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı kaydedildi. Bunun yanı sıra ABD yeni uygulayacağı yaptırımlara da açıklık getirdi. Bu bağlamda; Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni yaptırımlar gelirken, aynı zamanda Rus askeri yetkililere vize kısıtlaması konacağının bilgisi verildi.