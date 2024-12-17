Google Arama'ya dosya yükleme ve onun hakkında soru sorma özelliği geliyor. Dosyaları direkt olarak arama çubuğuna eklemeniz mümkün olacak.

Hayatımızın çok önemli bir parçası olan Google Arama, çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yenilikler alıyordu. Şimdi gelen bilgiler ise yakında inanılmaz kullanışlı olabilecek bir özelliğin arama çubuğuna ekleneceğini gösterdi.

Ksushal Bherwani isimli X kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, yakında arama çubuğuna dosya yükleme özelliği getirecek.

Dosya yükleyip onun hakkında soru sorabileceksiniz

Özelliğin nasıl çalışacağına dair videoyu yukarıdan görebilirsiniz. Basitçe anlatacak olursak direkt olarak arama çubuğuna istediğiniz bir dosyayı yükleyebileceksiniz. Bunun ardından da yan tarafından o dosyayla ilgili istediğiniz bir şeyi soru olarak sorabileceksiniz. Devamında sorunuzla ilgili sonuçlar gösterilecek.

Bir dosya simgesi, sesle ve görsel arama simgelerinin hemen yan tarafına eklenecek. Bu kısma basarak istediğiniz dosyayı yüklemek mümkün olacak. Tabii ki bazı güvenlik endişelerini de doğuruyor diyebiliriz. Direkt olarak Google’a dosyayı yüklemek, hassas verilerinizi tehlikeye atabilir. Bu yüzden özellik çıktığında hangi dosyaları yüklediğiniz konusunda dikkatli olmanızda fayda var.

Yeni özelliğin ChatGPT’nin belge arama yeteneklerine benzediğini söylememiz mümkün. Ancak bunun da yapay zekâ destekli olup olmayacağını bilmiyoruz. Benzer bir aracın Google Gemini’da da olduğunu belirtelim. Maalesef o özelliği kullanmak için ücretli Advanced aboneliğinize ihtiyaç var. Bu haberde bahsettiğimiz özellik, ücretsiz olarak tüm “Arama” kullanıcılarına gelecek.

Google Arama’ya dosya yükleme özelliğinin ne zaman çıkış yapacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Şu anda test aşamasında. Hiç gün yüzünü görmeme ihtimali de var. Ancak gerçekten sunulursa uzun belgelerle uğraşanları çok sevindirecek bir yenilik olabilir.