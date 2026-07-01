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Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai’de 521 Bin TL’yi Aşan İndirim Var

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Nissan’ın Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke, X-Trail Mild Hybrid modelleri yer alıyor. Qashqai Designpack’te 2.199.000 TL’lik kampanyalı fiyat dikkat çekiyor.

Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai’de 521 Bin TL’yi Aşan İndirim Var
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Nissan, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede Qashqai, Qashqai Yeni e-POWER, Juke ve X-Trail Mild Hybrid gibi seçenekler yer alıyor.

Bu içerikte Nissan’ın Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai’de 521 Bin TL’yi Aşan İndirim Var
Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
Nissan Juke
Nissan X-Trail

Nissan fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Nissan Qashqai 2.720.400 TL 2.199.000 TL
Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.508.200 TL 3.408.200 TL
Nissan Juke 2.229.400 TL 1.875.000 TL
Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.998.300 TL
Yeni Nissan Townstar Van 1.314.900 TL -
Yeni Nissan Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

Nissan Qashqai fiyatları - Temmuz 2026

Nissan Qashqai

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.720.400 TL 2.199.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.134.200 TL 2.652.100 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.335.400 TL 2.833.400 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.580.000 TL 3.580.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.618.800 TL 3.618.800 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.760.200 TL 3.760.200 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.764.300 TL 3.764.300 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.879.200 TL 3.879.200 TL

Nissan Qashqai, kompakt SUV sınıfında markanın en bilinen modellerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde geniş donanım seçenekleriyle yer alıyor. Mild Hybrid motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla sunulan modelde Designpack versiyonundaki kampanyalı fiyat öne çıkıyor.

Nissan Qashqai opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları - Temmuz 2026

Nissan Qashqai

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
e-POWER 190PS Designpack 3.508.200 TL 3.408.200 TL
e-POWER 190PS Skypack 3.736.900 TL 3.636.900 TL
e-POWER 190PS N-Design 4.065.000 TL 3.762.300 TL
e-POWER 190PS Platinum 4.188.900 TL 4.088.900 TL
e-POWER 190PS Platinum Premium 4.330.200 TL 4.230.200 TL

Qashqai Yeni e-POWER, Qashqai ailesinin elektrik destekli sürüş karakterine sahip versiyonu olarak listede yer alıyor. Designpack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium seçenekleriyle sunulan modelde N-Design versiyonundaki indirim tutarı dikkat çekiyor.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu 25.000 TL İlgili versiyonlar

Nissan Juke fiyatları - Temmuz 2026

Nissan Juke

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0 DIG-T 115PS, Benzin Tekna Plus DCT 2.229.400 TL 1.875.000 TL
1.0 DIG-T 115PS, Benzin Platinum DCT 2.350.400 TL 2.035.600 TL
1.0 DIG-T 115PS, Benzin Platinum Premium DCT 2.707.100 TL 2.607.100 TL

Nissan Juke, kompakt crossover sınıfında tasarım odaklı karakteriyle öne çıkan modellerden biri. Temmuz 2026 listesinde 1.0 DIG-T motor ve DCT şanzımanla sunulan araç, Tekna Plus, Platinum ve Platinum Premium donanım seçenekleriyle satışta bulunuyor.

Nissan Juke opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift renk opsiyonu 15.000 TL Platinum, Platinum Premium

Nissan X-Trail Mild Hybrid fiyatları - Temmuz 2026

Nissan X-Trail

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.998.300 TL
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 5.515.600 TL

Nissan X-Trail Mild Hybrid, markanın daha geniş SUV beklentilerine yanıt veren modellerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. Platinum ve Platinum Premium donanımlarıyla sunulan model, aile kullanımı ve uzun yol odaklı SUV arayanlara hitap ediyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu 0 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: Nissan Türkiye

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