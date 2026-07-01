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Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV

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KGM’nin Temmuz 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Torres EVX, Torres, Actyon ve Korando modelleri yer alıyor. Elektrikli Torres EVX 2.487.269 TL’den listelenirken, Actyon 3.460.432 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

KGM, Temmuz 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. 01-31 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsayan listede markanın elektrikli, benzinli ve dizel motorlu modelleri birlikte yer alıyor. Torres EVX ve Musso EV elektrikli tarafta öne çıkarken, Torres, Actyon da güncel fiyat listesinde bulunuyor.

Bu içerikte KGM’nin Temmuz 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı versiyon listelerini ve tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını inceliyoruz. PDF’de ayrı bir kampanyalı fiyat sütunu veya opsiyon fiyat listesi paylaşılmadığı için ilgili alanlarda tire işareti kullanıldı. İlk olarak markanın model bazlı başlangıç fiyatlarına bakalım.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 KGM (SsangYong) Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'ye Gemi Gibi SUV
KGM Torres EVX
KGM Torres
KGM ACTYON
KGM Korando

KGM fiyat listesi - Temmuz 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Korando 2.260.432 TL -
Torres EVX 2.487.269 TL -
Torres 2.795.432 TL -
Actyon 3.460.432 TL -

Torres EVX fiyatları - Temmuz 2026

KGM Torres EVX

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli 4x2 Panoramik Cam Tavan (2026) (Uzaktan Erişim) 2.487.269 TL -

Torres EVX, KGM’nin tamamen elektrikli ürün gamında yer alan SUV karakterli modellerinden biri olarak listede bulunuyor. 4x2 elektrikli yapısı ve panoramik cam tavanlı versiyonuyla sunulan model, elektrikli kullanım tercih eden ve yüksek gövde yapısı arayan kullanıcılar için konumlanıyor.

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Torres EVX opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Torres fiyatları - Temmuz 2026

KGM Torres

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2025) 2.795.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 (2025) 2.960.432 TL -
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x2 (2026) 2.945.432 TL -

Torres, KGM’nin benzinli SUV seçenekleri arasında yer alıyor. Temmuz 2026 listesinde 2025 ve 2026 model yılı versiyonları birlikte sunulan araçta 4x2 ve 4x4 seçenekleri bulunuyor. Model, geniş gövde yapısı ve SUV kullanım karakteri arayan kullanıcılar için listeleniyor.

Torres opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Actyon fiyatları - Temmuz 2026

KGM ACTYON

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 GDI Turbo Benzinli 4x4 A/T Panoramik Cam Tavan (2025) 3.460.432 TL -

Actyon, KGM’nin SUV ürün gamında daha üst konuma yerleşen modellerinden biri olarak Temmuz 2026 fiyat listesinde yer alıyor. 1.5 GDI turbo benzinli motor, 4x4 çekiş ve A/T şanzıman bilgisiyle paylaşılan model, panoramik cam tavanlı versiyonuyla listeleniyor.

Actyon opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Korando fiyatları - Temmuz 2026

KGM Korando

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5 Turbo Benzinli 4x2 AT Platinum (2025) 2.260.432 TL -

Korando, KGM’nin kompakt SUV sınıfındaki seçeneklerinden biri olarak Temmuz 2026 listesinde yer alıyor. 1.5 turbo benzinli motor, 4x2 çekiş ve AT şanzıman kombinasyonuyla paylaşılan model, Platinum donanımlı 2025 model yılı versiyonuyla satış listesinde bulunuyor.

Korando opsiyon fiyatları - Temmuz 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: KGM Türkiye

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