Google geliştiricileri, Android ekosisteminin resmi uygulama mağazası Google Play Store'un tasarımını yeniledi. Yapılan değişikliklerde göze çarpan en büyük yenilik hamburger tasarımın kaldırılması olurken, Ayarlar bölümü de yapılan değişikliklerden üzerine düşeni almış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Google, en son 2019 yılında güncellediği Google Play Store'un kullanıcı arayüzünde bazı değişiklikler yaptı. Yapılan değişikliklerle birlikte Google Play Store'da kullanılan "hamburger" tasarım kaldırılırken, kullanıcılar için daha sade bir deneyim sunulacak gibi görünüyor.

Android kullanıcılarının bildikleri üzere, Google Play Store'un sol üst kısmında bir menü butonu yer alıyordu. Bu butona dokunan kullanıcı, hesabıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyordu. Yeni arayüz ise bu butonu ortadan kaldırıyor. Bunun yerine sağ üst kısma Google Play Store'da kullanılan hesapta yer alan profil fotoğrafını ekleyen geliştiriciler, daha önceden yüklenen uygulama ve oyunlara, kullanıcı kitaplığına, ödemeler ve diğer tüm detaylara profil resimlerinin üzerine dokunarak erişebiliyorlar.

Google Play Store'un yeni arayüzü işte böyle görünüyor

Google Play Store'u açan bir kullanıcı, yeni arayüzle ilgili küçük bir bilgilendirme mesajı ile karşılaşıyor. Bu bilgilendirme mesajında az önce anlattığımız değişikliklerden bahsediyor. Öte yandan, yapılan güncellemenin Ayarlar bölümünü de yenilediğini söylemeden geçmemek gerekiyor. Google artık, Play Store'da Ayarlar menüsüne giren kullanıcılara tüm ayar seçeneklerini alt alta sunmuyor. Geliştiriciler bunun yerine, ayarlarla ilgili seçenekleri bazı kategorilere bölmüş durumdalar. Bu da Google'ın kullanıcılara daha sade bir deneyim sunmak istiyor oluşundan kaynaklanıyor.

Google, Play Store'un yeni arayüzünü kullanıcılara dağıtmaya başlamış durumda. Ancak yeni arayüz, şu an için tüm telefonlara ulaşmamış olabilir. Eğer telefonunuzda yukarıdaki yenilikleri göremiyorsanız, bir süre daha beklemenizda fayda var. Peki sizin yeni tasarımla ilgili görüşleriniz nelerdir? Bazı kullanıcılar, bu tasarımın Google Play Store'un kullanılabilirliğini zorlaştığını ifade ediyor. Sizce de böyle mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.