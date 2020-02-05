Google Temsilcileri, Rekabet Kurumu'nda Sözlü Savunma Yaptı

Hakkında, arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açılan ABD’li arama devi Google’ın temsilcileri, bugün Rekabet Kurumu binasında sözlü savunma yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Rekabet Kurumu, Google’a pazardaki hakim gücünü kötüye kullanması gerekçesiyle ceza kesmişti. Google temsilcileri, bugün kurum binasında yapılan toplantıda sözlü savunmalarını açıkladılar.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, açılan soruşturmanın sebebinin Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’in genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırma olduğunu dile getirdi.

Hakim konumu kullanarak rakipleri dezavantajlı duruma düşürmek

Arama devinin, alışveriş karşılaştırma hizmeti sunan rakiplerini rekabette dezavantajlı duruma düşürdüğünü iddia eden soruşturma heyeti temsilcisi, dosya kapsamında incelenen ‘Shopping Unit’ adı verilen alışveriş birimlerini, rakiplerini dezavantajlı bir duruma düşürmeyecek konuma getirilmesi gerektiğini söyledi. Temsilci, ayrıca bu şartların yerine getirilmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini ifade etti.

Konu hakkında savunma yapan şirket temsilcileriyse Shopping Unit’in alışveriş karşılaştırma hizmeti veren bir servis olmadığını dile getirirken bu servisin, ürün reklamını gösteren bir mekanizma olduğunu savundu.

Shopping Unit’in konumlandırıldığı alanla ilgili de savunma yapan temsilciler, “Bu alanın sayfa altına alınması durumunda kullanıcılar nezdinde kafa karışıklığına sebep olur. Shopping Unit'i sayfanın en altına koyarsak organik aramalar sayfanın altına itilmiş oluyor. Bu süreçte reklam verenler, ürün reklamı yerine metin reklamına döner. Bu durumda Shopping Unit'in değerini düşüreceği için Türkiye'de metin reklamına dönülmesine yol açar” ifadelerini kullandı.

Ortada bir kasıt veya ihmal olmadığını savunan şirket temsilcileri, ceza verilecekse bunun asgari hadden verilmesi gerektiğini ifade etti. Soruşturmaya dair nihai karar ise 20 Şubat tarihinde açıklanacak. Kararın daha erken açıklanması halinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden duyuru yapılacak.