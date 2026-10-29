Apple ile OpenAI arasındaki ticari sırların kötüye kullanıldığı iddiasına ilişkin davada duruşma tarihi belli oldu.

Apple, OpenAI ve iki eski Apple çalışanına karşı açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

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Mahkeme, tarafların sunduğu takvimi değerlendirerek duruşmanın yapılacağı tarihi resmen belirledi.

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Apple ve OpenAI davası ne zaman görülecek?

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Edward Davila, davanın 19 Temmuz 2027'de saat 09.00'da görülmesini kararlaştırdı. Duruşmaya kadar tarafların belge paylaşımı, delil toplama ve uzman raporları gibi süreçleri tamamlaması gerekiyor. Mahkemenin takvimine göre belge üretiminin büyük ölçüde 5 Şubat 2027'ye kadar tamamlanması, delil toplama sürecinin ise 12 Mart 2027'de sona ermesi planlanıyor.

Apple, OpenAI'ı neyle suçluyor?

Apple, iki eski çalışanının şirketin gizli ürün ve teknoloji bilgilerine ilişkin ticari sırları kötüye kullandığını ve bu bilgilerin OpenAI'ın donanım geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kullanıldığını öne sürüyor. Dava kapsamında eski Apple çalışanları Chang Liu ve Tang Yew Tan'ın yanı sıra OpenAI ve io Products da bulunuyor.