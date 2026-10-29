Neler Dönmüş Neler: Apple'ın 'Ucuz Bellek' Dönemi Sona Erdi, Yapay Zeka Sonrası İşler Karıştı

Apple'ın bellek tedarikçileriyle yürüttüğü sert pazarlıklar ve SanDisk CEO'suna yönelik çarpıcı sözler gündeme geldi. Ancak yapay zeka talebindeki artış, Apple'ın tedarikçiler üzerindeki gücünü değiştirmeye başladı.

Apple, uzun yıllar boyunca bellek ve depolama çipi tedarikçileri karşısında güçlü bir pazarlık konumuna sahipti. Şirket, yüksek sipariş hacmini kullanarak daha düşük fiyatlar talep ediyor, tedarikçilerinin mali kayıtlarını denetliyor ve rakip müşterilere daha düşük fiyat verilmesini engelleyen sözleşme şartları uyguluyordu.

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Ancak yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, bellek çiplerine olan talebi artırdı. NVIDIA ve diğer teknoloji şirketlerinin de yüksek miktarda bellek satın alması, tedarikçilerin Apple'a karşı pazarlık gücünü artırdı.

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Apple, tedarikçilerinden en avantajlı fiyatı istiyordu

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre Apple, bellek tedarikçilerinden kendisine en avantajlı fiyatı sunmalarını istiyordu. Şirket, bu şartın yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek için tedarikçilerin mali kayıtlarını sık sık inceletiyordu.

Denetimlerin sayısı o kadar arttı ki Apple'ın, denetim şirketi Deloitte ile bu işlemler için toplu indirim anlaşması yaptığı belirtildi. İncelemeler sayesinde şirket, tedarikçilerin mali durumları ve üretim kapasiteleri hakkında da ayrıntılı bilgi edinebiliyordu.

SanDisk yöneticisine yönelik sert sözler gündeme geldi

Haberde yer alan dikkat çekici olaylardan biri de 2015'te yaşandı. SanDisk o dönem, Apple'ın ek bellek talebini diğer müşterilerinin daha yüksek fiyat ödemesi nedeniyle karşılamak istemedi. Bunun üzerine Apple'ın tedarik yöneticisi Tony Blevins'in, SanDisk CEO'su Sanjay Mehrotra'nın Apple'la yeniden iş yapmak için “dizlerinin üzerinde sürüneceğini” söylediği iddia edildi.

Yapay zeka işleri değiştirdi

Bellek sektöründe son dönemde yaşanan değişimin temelinde yapay zeka altyapılarına yönelik artan talep bulunuyor. Veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri için yüksek miktarda bellek satın alınması, üreticilerin ürünlerini farklı müşterilere daha yüksek fiyatlarla satabilmesine olanak tanıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre bu durum, Apple'ın geçmişte sahip olduğu fiyat pazarlığı avantajını zayıflattı. Şirketin bellek maliyetlerinin yükselmesi, iPhone ve diğer cihazların üretim maliyetleri üzerinde de baskı oluşturabilir.