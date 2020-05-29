Google, koronavirüs salgını sırasında alınması gereken önlemlerin ilk sırasında yer alan sosyal mesafenin doğru bir şekilde ayarlanabilmesi için yeni bir artırılmış gerçeklik aracı yayınladı. Sodar isimli artırılmış gerçeklik aracını tüm Android cihazlar, Chrome üzerinden kullanabiliyorlar.

Koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerin başında yer alan sosyal mesafe, virüse yakalanmamak için uygulanması gereken en temel önlem. Birçok insanın günlük hayatında kesin olarak uygulamaya çalıştığı sosyal mesafe için Google, yeni bir araç yayınladı.

Google’ın Sodar ismi verilen aracı sosyal mesafe için en geçerli mesafe olarak açıklanan 2 metreyi dairesel bir çizgiyle gösteriyor. Sodar’ın 2 metrelik dairesel çizgisinin iç kısmında bulunan noktalar, uygun sosyal mesafe alanını gösteriyor.

Google'ın sosyal mesafe aracı Sodar nasıl kullanılır?

Şu anda sadece Android cihazlarda Chrome üzerinden çalışan Sodar’ı denemek için Sodar’ın internet sitesinde bulunan QR kodu telefonunuza okutmanız gerekiyor. QR kodu okuttuktan sonra artırılmış gerçeklik uygulaması tarafından istenen izni vermeniz gerekiyor. İznin verilmesinin ardından açılan kamera arayüzünde Sodar, sosyal mesafeyi ekran aracılığıyla gösterecektir.

Google’ın sosyal mesafe hizmeti Sodar, 2 metrelik mesafeyi her zaman mükemmel bir şekilde gösteremeyebiliyor. Ancak ortaya çıkan fark sosyal mesafenin ihlal edilmesine izin verecek kadar büyük olmuyor.

Google’ın sosyal mesafe hizmeti Sodar’da buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yukarıda anlattığımız gibi internet sitesine girdikten sonra bir QR kod uygulamasıyla sitede yer alan kodu telefonunuzun kamerasına taratmanız gerekiyor.

Google Sodar, sosyal mesafeyi belirlemek için Chrome v79’la gelen WebXR’ı kullanıyor. Bu nedenle Sodar’ı kullanmak için Android cihazınızda Chrome’un v79 veya daha bir üst sürümü bulunması gerekiyor.