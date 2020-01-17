Google Stadia'ya 2020 Yılında 120 Yeni Oyun Gelecek

Google, bir süredir sessiz kaldığı yeni oyun akış hizmeti Stadia ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yeni hizmetindeki oyun kısıtlılığı konusuna açıklık getiren ve kullanıcıların yüreğine su serpen Google, 2020 yılında 120 yeni oyunun Stadia'ya ekleneceğini duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıl video oyun sektörünün kurallarını baştan yazmayı vadeden hizmeti "Stadia"yı duyurdu. Şirket, Stadia hizmeti ile oyun konsolu ve bilgisayarlara oyun indirme devrini kapatmayı vadediyor, oyunlara erişimi doğrudan Google sunucuları aracılığıyla sağlayacağını söylüyordu.

Google Stadia, şu ana dek beklenen heyecanı yaşatamadı. Google Stadia'yı hizmete başladıktan sonra test eden kişiler, sistemin o kadar da verimli bir şekilde çalışmadığını söylüyorlardı. Ayrıca şu an için, popüler oyunların pek çoğu Google Stadia ile oynanamıyor. Ancak Google, 2020 yılında Stadia'yı hareketlendirecekmiş gibi görünüyor.

Bir süredir yeni oyun akış hizmeti Stadia ile ilgili sessizliğini koruyan Google, uzunca bir süreden sonra heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Stadia'yı gelecek dönemlerde nelerin beklediğini açıklayan Google, 2020 yılında 120 yeni oyunun aktif olacağını açıkladı. Ancak buna rağmen 2020 yılının ilk yarısında oyunseverler, Google Stadia aracılığıyla sadece 10 yeni oyun oynayabilecekler.

Google, 2020 yılında Stadia'ya eklenecek 120 oyunun hangileri olduğunu elbette açıklamadı. Ancak yetkililer, ilerleyen süreçte Google'ın iş ortaklarının bazı açıklamalar yapacağını ve Google Stadia'ya çıkacak oyunların böylelikle ilan edilmeye başlayacağını söylediler.