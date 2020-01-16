Google’ın Android telefonları için geliştirdiği Telefon uygulamasının kaynak kodlarında yeni bir özellik keşfedildi. Bu kodlara göre Telefon uygulamasına arama kaydedicisinin eklendiğini görebiliriz.

Akıllı telefonlarımızda yaptığımız görüşmeleri kaydetmek kimi zaman işe yarayabiliyor. Görüşmelerimizi kaydeden üçüncü parti programlar, Google’ın Telefon uygulaması, Android 6’nın çıkışına kadar yapılan görüşmeleri kaydetme işlemini desteklemişti. Android 6’dan sonra yine belli yollarla görüşmelerimizi kaydedebiliyorduk.

Ancak Android 9’un çıkmasıyla birlikte bu programların görüşmeleri kaydetmelerini sağlayan özellikle Google tarafından tamamen kaldırıldı. O gün bugündür Android telefonlarımızda görüşme kaydı yapamıyorduk. Fakat keşfedilen birkaç koda göre Google, Telefon uygulamasına kendi kaydedicisini ekleyebilir.

Google, Telefon uygulamasına arama kaydetme özelliği eklenebilir:

Google’ın Pixel 4 cihazının son sürüm Telefon uygulamasında keşfedilen kodlar, Telefon uygulamasına böyle bir özelliğin eklenebileceğini düşündürüyor. Uygulamanın APK’sındaki kaynak kodlarını inceleyen bir grup insan aşağıda göreceğiniz kodları ortaya çıkarmayı başardı.

Google, kodlardan elde edilen bilgiye göre Telefon uygulamasına ekleyeceği yeni özelliği tamamen kontrol edilebilir yapacak. Bu bilgiyi de yukarıdaki görselde yer alan ‘Record’ ve ‘Recording’ yazılarından anlayabiliyoruz. Şirket ayrıca her iki durum için iki farklı logo tasarımı da yapmış gibi gözüküyor.

Arama kaydetme özelliği hangi telefonlara eklenecek?

Bu noktada Google’ın Telefon uygulamasının hangi cihazlarda bulunduğu sorusunu sorabilirsiniz. Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri, Avrupa’da piyasaya sunduğu cihazlarında Google’ın Telefon ve Mesajlar uygulamasını kendi uygulamalarının yerine koyarak satıyor.

Xiaomi ile birlikte ülkemizde fazlasıyla satan General Mobile telefonlarında da Google’ın Telefon ve Mesajlar uygulamaları bulunuyor. Elbette bu durum, General Mobile ve Google arasında yapılan Android One ortaklığı sonucunda ortaya çıkmış bir şey.

Her şeye rağmen Google’ın yeni özelliği hangi telefon üreticilerine sunacağı da ayrı bir tartışma konusu. Bu özellik tüm Telefon uygulamalarına da eklenebilir, yalnızca seçili telefon üreticilerinin cihazlarında yüklü olan Telefon uygulamalarına da gönderilebilir. Bunun cevabını almak için biraz beklememiz gerekecek.