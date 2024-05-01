Google Telefon uygulamasına yeni gelen özellikle birlikte konuşmanın ortasında "sesli emoji" olarak adlandırılan ikonlara basarak ses efektleri devreye sokabileceksiniz.

Yazışmalarda pek çok kişi kendisini ifade etmek amacıyla emojiler kullanır. Google Telefon uygulamasının yeni özelliği ise bu emojileri aramalara taşımaya hazırlanıyor. Böylece telefonda konuşurken kendiniz gülmek yerine gülme efekti yollayarak görüşmede âdeta bir sitcom havası oluşturabiliyorsunuz.

Bu ilginç özellik ile ilk aşamada altı farklı sesi kullanmak mümkün. Bu sesler ise alkış, kahkaha, parti, ağlama, osuruk ve bateri sesi (ba dum tıss) olarak seçilmiş durumda. Arama esnasında bir emoji seçildiğinde de ona uygun olarak bir animasyon ekranda beliriyor.

Sürekli Sesli Emoji atılamayacak

Google, bu seslerin ne sıklıkla kullanılabileceğine bir sınırlama getirmiş gibi gözüküyor. Bir çeşit yenilenme süresi olan sesleri öyle peş peşe, tekrar tekrar atmak mümkün değil. Özelliği tamamen devre dışı bırakabilmek de mümkün.

Sesli emojilere erişebilmek için ise iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki arama esnasında kaydırılabilir menüden sesli emoji düğmesine basmak. Diğeri ise arama esnasında ekranda beliren küçük emoji düğmesine dokunmak. Google'ın neden iki tane erişim yöntemi belirlediği ise bilinmiyor.

Sesli emoji özelliği şu anda beta aşamasında bulunuyor ve Google Telefon kullanıcılarının tamamına açık değil ancak özelliğin önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

Yeni özellik şimdilik çok da anlamlı gibi durmuyor olsa da Google Telefon'un başarılı olması durumunda diğer markalar da benzer özellikler kullanmaya başlayabilir. Sesli emojiler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?