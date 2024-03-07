WhatsApp, Android kullanıcıları için 6 yeni emojiyi test etmeye başladı. Çok yakında tüm kullanıcılara ulaşması beklenen emojiler, iOS 17.4'te ortaya çıkan uyumsuzluğu gideriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için "2.24.6.7" kodlu Android beta sürüm yayımlandı. Bu sürüm, uygulamaya küçük ama etkili bir ekleme yapılacağını gözler önüne serdi. WhatsApp'ın kararlı sürüm kullanıcıları, çok yakında birkaç yeni emoji kullanabilecekler.

iPhone sahipleri, birkaç gün önce yayımlanan iOS 17.4 ile 6 yeni emoji ile tanışma imkânı yakaladılar. Bu emojiler, WhatsApp'ta sıkıntı yaratıyordu. Çünkü Android ekosisteminde destek verilmiyor, bu da emojinin Android telefon sahibi tarafından görüntülenememesine yol açıyordu. Bunun farkına varan WhatsApp, bir güncelleme ile Unicode 15.1 kapsamında olan yeni emojilerin görüntülenmesini sağladı.

WhatsApp'ın son Android beta sürümü, bu emojileri klavyeye ekleyecek:

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın Android sürümüne 6 yeni emoji eklenmesi, bu mobil uygulama için çok da büyük bir gelişme değil. Ancak geliştiriciler, bu hamle sayesinde iOS ile Android arasındaki sürdürülebilir iletişimi artırmış oldular. Artık sadece iPhone sahipleri değil, Android telefon kullanıcıları da yukarıdaki emojileri aktif olarak kullanabilecekler.

Ancak burada önemli bir husus var. Yeni emojiler, şimdilik sadece 2.24.6.7 kodlu Android beta sürümü kullananlar tarafından deneyimlenebilecek. Kararlı sürüm kullanıcıları, yeni emojileri kullanmak için bir süre daha bekleyecekler. Bu bekleyişin ne zaman sona ereceği ise şimdilik bilinmiyor. Yine de sürecin fazla uzamayacağını düşünüyoruz.