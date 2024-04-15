Apple, en son iOS 17.4 güncellemesinde 10 yılı aşkın süredir var olan aile emojisini kaldırdı ve yerine yine aile bireylerini temsil eden daha klasik emojileri getirdi. Fakat Apple’ın bu hamlesi, her daim yaptıklarının üstüne koyarak ilerlediğinin farkında olan kullanıcılar tarafından pek anlamlı bulunmadı.

Çoğu güncellemeyle birlikte yenilenen ve gelişen emojiler, bu kez geri adım atmış ve tabiri caizse epey basitleşmişti. Apple’ın bu yaklaşımı ise oldukça merak konusu oldu.

Peki Apple, neden aile emojisini daha basit emojilerle değiştirdi?

Aslında bu değişim, 2015’te başlayan bir sürecin sonucuydu.

Emoji için endüstri standartlarını oluşturmaktan sorumlu bir kuruluş olan Unicode Consortium, karakterleri daha kapsamlı bir hâle getirmeye karar verdi. Emojilerin yalnızca sarı değil de 5 farklı cilt seçeneğini içermesi çok daha mantıklıydı.

Sarı tenli emojinin 5 farklı ek varyasyona ihtiyacı olduğundan, bu değişikliğin uygulanması oldukça kolaydı. Fakat söz konusu aile emojisi olduğunda işler sarpa sardı.

2015’te eş cinsel ebeveynlerin ve 2016’da bekar ebeveynlerin eklenmesiyle toplam aile emojisi sayısı, 25’e çıkmış oldu. Ardından 2019’da, tekerlekli sandalye oturan kişi benzeri emojiler cilt tonu farklılıkları almaya başladığında, insanlar aile emojisinde bunun neden uygulanmadığını merak etti.

Apple ve Unicode Consortium da tam olarak bu noktada çıkmaza düştü.

Her aile üyesi için tüm cilt varyasyonları dahil edildiğinde yaklaşık 52.000 kombinasyon elde edilecekti. Bunu emoji kısmında görüntülemek ise karmaşaya neden olacak ve istenen emojiyi aramak neredeyse imkansız olacaktı.

Öte yandan Microsoft, 2016’da kişiselleştirilmiş bir emoji oluşturucu ile bu sorunu gidermeye çalıştı ve kullanıcıların her aile üyesine ait cilt tonunu, kişiselleştirebilmesine uğraştı.

Ancak bu emojiyi, destek vermeyen platformlardaki kullanıcılara göndermek emojiyi bozmakta ve bunun yerine bireysel emojilerden oluşan bir dize olarak görünmekteydi.

Keza 2017’de Facebook, farklı bir yaklaşım benimseme yoluna giderek her aileye cilt tonu farklılıkları ekleyen 125 yeni emoji oluşturdu.

Fakat bu bile hâlâ birçok ırkın aile seçeneklerinin olmadığı anlamına geliyordu ve şirket, bu sebepten eleştiri almaya başladı. Dolayısıyla Apple, bu sorunu çözmek için tam zıttı bir yaklaşım benimsedi ve çareyi cilt tonu varyasyonları dahil etmek yerine cilt tonunu ve cinsiyeti tamamen kaldırmakta buldu.

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