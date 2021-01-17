Google, tüm yeni Android TV tabanlı cihazlara yeni AV1 akış kodeği şartı getiriyor. Özellikle internetten izlenen videoların kalitesini olumlu yönde etkileyecek olan bu kodeğin, 31 Mart tarihinden itibaren desteklenmesi gerekiyor.

Teknoloji dünyasında neredeyse her çorbada tuzu bulunan Google'ın Android TV platformu, TV'lerden projektörlere kadar birçok farklı yerde kullanılıyor. Google, tüm yeni Android TV cihazları için yeni bir gereklilik daha getiriyor: AV1 akış kodeği.

Google'ın getirdiği yeni gereklilik gereğince tüm yeni Android TV cihazlarında AV1 akış kodek desteği bulunmak zorunda. Üstelik bu konuda resmi ağızlardan olmasa da ortaya atılmış bir tarih de bulunuyor.

Android TV cihazlarına AV1 akış kodek zorunluluğu

9to5Google'da yer alan habere göre bu değişikliğin yapılması için bir tarih de belirlendi. Google TV de dahil olmak üzere tüm Android TV tabanlı cihazlar, 31 Mart 2021 tarihinden itibaren AV1 kodek desteğini almak zorunda. Bu şart, Android 10 ve Android 11 ile çalışan cihazların hepsi için geçerli.

Peki, AV1 kodeği nedir ve Android TV kullanıcılarının ne işine yarayacak? AV1, Alliance for Open Media aracılığıyla herkese açılan yeni bir akış kodeğidir. Ne işe yarıyor? Bu kodek, internet üzerinden aktarılan videoların kalitesine çok düşük bir miktarda etki etmesini sağlamak için tasarlandı.

Uyumlu cihazlarda YouTube, Chrome ve Duo servislerinde kullanmaya başlayan arama devi, bu kodeği zaman içerisinde bulut oyun platformu Stadia da dâhil olmak üzere sunduğu tüm hizmetlere getirmeyi de planlıyor.

Google'ın yeni cihazlarda kullanılmasını şart koştuğu bu kodek, cihazlarda daha yeni donanımlar da gerektiriyor. Dolayısıyla Android TV tabanlı her cihazın bu kodeki kullanması pek de mümkün gözükmüyor.