Nokia, fiyat/performans odaklı olacağını öne sürdüğü yeni Android TV serisini duyurdu. Şirket, uygun fiyat garantisi verse de henüz bir fiyat etiketi açıklamış değil.

Fin teknoloji şirketi Nokia, fiyat/performansa odaklanan yeni Android TV serisini duyurdu. 43 inç ile 75 inç arasında ekran boyutu seçenekleri sunan Nokia Android TV’ler, 4K çözünürlük ve HDR görüntü desteği sayesinde TV başında vakit geçirmeyi seven hemen hemen tüm tüketicilere hitap ediyor.

Haberimizin başında da söylediğimiz gibi, Nokia Android TV’ler fiyat/performansa odaklanıyor. Bu nedenle yüksek ekran yenileme hızları ya da OLED ekran panelleri beklemek biraz hayalcilik olur. Yeni Nokia Android TV’ler LCD panel ile geliyorlar ve standart 60Hz yenileme hızı sunuyorlar.

Nokia Android TV’ler, diğer tüm Android TV modelleri gibi Android akıllı telefonlarla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. Dolayısı ile Android telefonunuzdaki görüntüleri kablosuz ağ üzerinden Nokia Android TV’lere sorunsuz bir şekilde yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca Nokia Android TV’lerde Google Asistan desteğinin bulunduğunu da belirtelim.

Nokia, Android TV serisi ile birlikte, standart TV’leri de birer Android TV’ye dönüştüren Streaming Box 8000’i de duyurdu. Amazon Prime Video, Google Play, Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamaları desteklemesinin yanı sıra 4K video oynatma ve Google Asistan desteği de sunan cihaz, tüm TV’lere Android 10 işletim sistemi getiriyor.

Nokia, yeni Android TV serisinin uygun fiyatlı olacağına dair garanti verse de henüz bir fiyat etiketi açıklamış değil. Fin şirket, yeni Android TV’lerinin Avrupa pazarını hedefleyeceğini açıkladı ancak Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Nokia Streaming Box 8000 için ise 99 euro (yaklaşık 980 TL + vergiler) fiyat etiketi açıklanmış durumda.