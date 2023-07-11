Google; uçak modunu iyileştirecek bir özellik için patent başvurusunda bulundu. Bu yeni özellik, çeşitli tetikleyicilerden faydalanarak anlık olarak uçuşta olup olmadığınızı belirleyebilecek.

Google, bugün yeni bir patent başvurusuyla gündeme geldi. Uçak moudunu iyileştirmeyi hedefleyen patent başvurusunda yer alan 'Bağlantılı Uçuş Modu' sayesinde telefonlarımız; basınç, kabin sesleri, check-in durumu gibi birçok özelliği tarayıp bize daha iyi bir deneyim sunacak yeni uçuş modu özelliğini aktif hâle getirebilecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan 'Bağlantılı Uçuş Modu', planlandığı hâliyle uygulanabilirse şu anda telefonlarımızda bulunan uçuş modunun özelliklerini daha işlevsel bir hâle getirecek.

'Bağlantılı Uçuş Modu', çevresel faktörler başta olmak üzere birçok veriyi tarayabilecek

Şirketin söylediğine göre; bu özellik, telefonlarımızda hâlihazırda bulunan uçuş modunu, başka bir seviyeye taşıyacak. Planlanan yeni özellik; telefonununuzdaki hızlanma, motor gürültüsü, kabin sesleri, basınç, radyo sinyalleri ve check-in gibi pek çok faktörü tarayarak, uçup uçmadığınızı belirleyebilecek.

Uçuş yaptığınız belirlendiğinde ise ‘Bağlantılı Uçuş Modu’ otomatik olarak etkinleştirilecek ve böylece Bluetooth ve uçağın sınırlı Wi-Fi hizmetine bağlı kalabileceksiniz. Ayrıca bu özelliğin, hem Android hem de iOS için geçerli olacağı planlanıyor ancak Google, hâlâ üzerinde çalıştığı için bu yeni özelliğin ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.