Google'ın yapay zekâ destekli metinden video üretme aracı Vids, genel kullanıma açıldı. Peki Google Vids, kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan bomba bir hamle geldi. Şirket, metinden video oluşturma aracı "Google Vids"i genel kullanıma açtığını duyurdu. Artık Google Workspace Business, Enterprise ve Education abonelik sahipleri de Google Vids'e ulaşabilecekler.

Google Vids, oldukça geniş kapsamlı bir video oluşturma aracı. Özellikle de "Yaratmama Yardım Et" seçeneği ile dikkat çekecek araç, birbirinden etkileyici videolar oluşturmanızı mümkün kılacak. Google'ın açıklamasına göre yeni araç, 31 Aralık 2025 tarihine kadar hiçbir kısıtlama olmadan kullanılabilecek.

Google Vids'in öne çıkan özellikleri şöyle

Google Vids kullanıcıları, Yaratmama Yardım Et desteği ile taslak videolar yükleyebilecekler. Yapay zekâ, yüklenen içeriği analiz edecek ve buna göre öneriler verecek. Üstelik bu öneriler, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilebilecek. Öte yandan; oluşturduğunuz bir video için yapay zekâ seslendirme seçeneğini de kullanabileceksiniz. Ancak seslendirme seçeneği şimdilik sadece İngilizce ile sınırlı.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Vids, an itibarıyla kullanıcılar için aktif edilmeye başladı. Şirket, dağıtım sürecinin birkaç hafta içerisinde tamamlanacağını duyurdu.