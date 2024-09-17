Yapay zekâ sektörünün önemli isimlerinden Luma AI, Dream Machine API'sini duyurdu. Bu API, geliştiriciler için yepyeni kapılar açacak. Peki hangi yeteneklere sahip olacak?

Yapay zekâ dünyasında dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme yaşandı. Sektörün önde gelen isimlerinden Luma AI, Dream Machine API'sini duyurdu. API, geliştiricilere yepyeni olasılıkların kapısını açacak.

Yapay zekâ tabanlı bir uygulama geliştirmek için oldukça geniş kapsamlı bir algoritma ve makine öğrenimi gibi önemli tekniklere ihtiyaç var. Dream Machine API, tüm bunların kolayca yapılmasını sağlayacak. Geliştiriciler, API'yi uygulamalarına entegre edip yapay zekâ tabanlı desteği verebilecekler.

Herhangi bir uygulamada metinden video oluşturabileceksiniz

Dream Machine API, uygulamalar için yepyeni yetenekler sunulmasını sağlayacak. Mesela bu API'nin entegre edildiği uygulamalarda metinlerden videolar oluşturabileceksiniz. Ayrıca bir fotoğrafı videoya dönüştürebilecek, en-boy oranlarını değiştirebilecek ve hatta canlandırdığınız bir görüntü için kamera ayarlamaları yapabileceksiniz. Burası tamamen geliştiricilerin hayal gücüne bağlı olacak.

Tabii yeni API'yi kullanmak isteyen geliştiricilerin bedel ödemesi gerekecek. Şirketin yaptığı açıklamaya göre 720p çözünürlükte 24 fps'lik 5 saniye süreli bir video üretmek için 0,35 dolar ödeme yapılması gerekecek. Geliştiriciler, ortaya çıkan bu maliyeti büyük olasılıkla kullanıcılara yansıtacaktır.