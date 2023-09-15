Google'ın "Konum Geçmişi" özelliğinin aslında hiçbir işe yaramadığı anlaşıldı. ABD'de açılan bir davada, Konum Geçmişi kapalıyken diğer kaynaklar üzerinden konum takibi yapıldığı açıklandı. Google, 93 milyon dolar ceza ödeyecek...

Teknoloji devi Google ile ilgili kafaları karıştıran bir gelişme yaşandı. Şirket, Kaliforniya'da açılan bir davada kusurlu bulundu ve 93 milyon dolarlık tazminatı ödemeyi de kabul etti. Google suçlamaları kabul etmemiş olsa da davadan bir an önce kurtulmak için böyle bir şey yaptı. Gelin hep birlikte yaşananlara yakından bakalım.

Kaliforniya başsavcısı Rob Bont tarafından açılan davaya göre Google, kullanıcıların konumlarını takip etmiyor gibi görünüyor ancak bunun tam aksini yapıyordu. Bilenler vardır; Google hesabınızda ayarlar bölümüne girer ve "Konum Geçmişi" bölümünü incelerseniz, konumunuzun Google'a bile kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Google, bu özelliği kullanan bir tüketicinin takip edilemeyeceğini söylüyordu. Ancak gerçeğin çok da böyle olmadığı ortaya çıktı.

Google, kullanıcıları başka kaynaklar üzerinden takip etmiş

ABD'de görülen davaya göre Google'ın Konum Geçmişi özelliği aslında olması gerektiği gibi çalışıyordu. Ancak Google'ın bunu aşabilmek için dikkat çeken bir yöntem geliştirdiği açığa çıktı. Başsavcı Rob Bont'un iddiasına göre Google, yine Google hesabından ulaşılabilen "Web ve Uygulama Etkinliği" gibi diğer hizmetleri aracılığıyla kullanıcıları takip ediyordu. Google'ın kullanıcıdan topladığı verileri ticari çıkarları için kullandığı belirtildi.

Google, 93 milyon dolarlık cezaya ek olarak bazı yeni şartlarla uyumlu hale gelecek. Bu bağlamda; konum takibi yapabilen hizmet ve uygulamalar için daha şeffaf olunacak. Ayrıca kişiye özel reklamlar gösterilmesi uygulamasında da kullanıcının konum verilerinin nasıl paylaşıldığı ile ilgili kullanıcıya bilgi verilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Jose Castaneda, buradaki meselenin yıllar önce oluşturulan politikalarla ilgili olduğunu söyledi. Google sözcüsü, problemin çözüldüğünü bildirdi.