Google, Google Play Store'daki VPN uygulamalarına "Doğrulandı" rozeti ekleyeceğini ve bu rozet için belirli kriterlerin karşılanması gerektiğini açıkladı.

Google Play Store, VPN uygulamaları için yeni bir “Doğrulandı” rozeti ekleyeceğini duyurdu. Yeni gelecek olan rozet kullanıcıların güvenli ve gizlilik odaklı VPN uygulamalarını daha kolay ayırt etmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Google Play Store'a VPN uygulamaları için yeni bir güncelleme getireceğini paylaştı. Güncelleme kapsamında, belirli kriterleri karşılayan uygulamalara “Doğrulandı” rozeti verilecek. Aslında VPN uygulamalarının bu rozeri alabilmeleri için "hak etmeleri" gerekiyor da diyebiliriz.

VPN uygulamalarına doğrulama rozeti almak için gereken şartlar neler?

Rozeti almaya hak kazanmak için uygulamaların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında; Mobil Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi'nin Seviye 2 doğrulamasını tamamlama, en az 10.000 indirme ve 250 yoruma ulaşma, 90 günden uzun süredir Google Play’de yayında olma şartları yer alıyor. Aynı zamanda geliştirici hesabının “Organizasyon” türünde olması ve Veri Güvenliği bölümünde “Bağımsız güvenlik incelemesi” gibi özelliklerin belirtilmesi gerekiyor.

Yeni özellik VPN uygulamalarının arama sonuçlarında daha görünür olmasını sağlayacak. “VPN güvenlik rozetleme” başlığı altında yer alacak olan doğrulama rozeti, kullanıcıların uygulamaları değerlendirirken daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olacak.Google ise bu kriterlerin yalnızca başlangıç niteliğinde olduğunu ve rozet verilmesinde başka faktörlerin de göz önünde bulundurulacağını paylaştı. Belirtilen koşulları yerine getirmek, uygulamaların doğrulama rozeti alma şansını artırıyor olacak.