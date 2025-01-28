Google, Güvenilir VPN Uygulamalarını Ayırt Etmeyi Kolaylaştıracak Yeni Özelliğini Duyurdu!

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Google, Google Play Store'daki VPN uygulamalarına "Doğrulandı" rozeti ekleyeceğini ve bu rozet için belirli kriterlerin karşılanması gerektiğini açıkladı.

Google Play Store, VPN uygulamaları için yeni bir “Doğrulandı” rozeti ekleyeceğini duyurdu. Yeni gelecek olan rozet kullanıcıların güvenli ve gizlilik odaklı VPN uygulamalarını daha kolay ayırt etmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı.

Google Play Store'a VPN uygulamaları için yeni bir güncelleme getireceğini paylaştı. Güncelleme kapsamında, belirli kriterleri karşılayan uygulamalara “Doğrulandı” rozeti verilecek. Aslında VPN uygulamalarının bu rozeri alabilmeleri için "hak etmeleri" gerekiyor da diyebiliriz.

VPN uygulamalarına doğrulama rozeti almak için gereken şartlar neler?

google vpn doğrulandı rozeti

Rozeti almaya hak kazanmak için uygulamaların belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında; Mobil Uygulama Güvenliği Değerlendirmesi'nin Seviye 2 doğrulamasını tamamlama, en az 10.000 indirme ve 250 yoruma ulaşma, 90 günden uzun süredir Google Play’de yayında olma şartları yer alıyor. Aynı zamanda geliştirici hesabının “Organizasyon” türünde olması ve Veri Güvenliği bölümünde “Bağımsız güvenlik incelemesi” gibi özelliklerin belirtilmesi gerekiyor.

google vpn uygulamalarına güven rozeti

Yeni özellik VPN uygulamalarının arama sonuçlarında daha görünür olmasını sağlayacak. “VPN güvenlik rozetleme” başlığı altında yer alacak olan doğrulama rozeti, kullanıcıların uygulamaları değerlendirirken daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olacak.Google ise bu kriterlerin yalnızca başlangıç niteliğinde olduğunu ve rozet verilmesinde başka faktörlerin de göz önünde bulundurulacağını paylaştı. Belirtilen koşulları yerine getirmek, uygulamaların doğrulama rozeti alma şansını artırıyor olacak.
İLGİLİ HABER

OpenAI ve Google Gibi Yapay Zekâ Devlerini Köşeye Sıkıştıran, iPhone Kullanıcılarının ChatGPT'den Daha Çok İndirdiği DeepSeek Aslında Nedir? İşte Bilmeniz Gerekenler

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://9to5google.com/2025/01/28/google-play-verified-vpn-badge/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler