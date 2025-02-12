Google’ın yapay zekâ destekli görsel düzenleme aracı Whisk, Türkiye dahil 100’den fazla ülkede kullanıma sunuldu.

Google, yapay zekâ destekli araçlarını genişletmeye devam ediyor. Şirketin geçtiğimiz yıl ABD’de test ettiği görsel düzenleme aracı Whisk, artık Türkiye dahil 100’den fazla ülkede erişime açıldı.

Yapay zekâ destekli görsel oluşturma aracı Google Whisk Türkiye’de kullanıma açıldı. Google Whisk, kullanıcıların üç farklı görsel öğeyi birleştirerek yeni görseller oluşturmasına olanak tanıyor olacak.

Google Whisk, özelleştirme imkanı sunuyor

Google Whisk ile kullanıcılar, konu (subject), sahne (scene) ve stil (style) olmak üzere üç görsel yükleyerek yapay zekâ destekli yeni bir görüntü elde edebiliyor olacak. Imagen 3 modeli ile çalışan sistem, isteğe bağlı olarak metin komutlarıyla da yönlendirilebiliyor. Böylece kullanıcılar, yalnızca bir sahneyi veya stil öğesini değiştirerek sonuçları özelleştirebiliyor olacak.

Google Whisk, sıfırdan görsel üretmek yerine, mevcut görselleri birleştirerek ve düzenleyerek yeni görüntüler oluşturmayı kolaylaştırıyor. Apple’ın Image Playground aracıyla benzer bir çalışma mantığına sahip olan sistem, görsellerin belirli öğelerini değiştirerek özelleştirme imkanı sunuyor. Ancak, Hindistan, Endonezya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık’ta henüz kullanıma sunulmuş değil.