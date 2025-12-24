Google'ın Yapay Zekâ Paketlerine Kısa Süreliğine %50 İndirim Geldi (Bu Fırsatı Kaçırmayın)

Google, Gemini'ın yüksek performanslı versiyonlarını içeren Google AI paketlerine kampanya yaptı. 3 ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında kullanıcılar, gelişmiş yapay zekâ deneyimini yüzde 50'i aşan indirimlerle deneyimleyebilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan tüm kullanıcıları sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, Gemini'ın yüksek performanslı versiyonlarını da içeren Google AI paketleri için indirim kampanyası başlattı. Gelin bu kampanyanın detaylarına yakından bakalım.

Google AI paketleri, Türkiye'de 3 farklı abonelik seçeneği sunuyor. Bunlar Plus, Pro ve Ultra olarak isimlendiriliyor. Başlatılan kampanya ile Google Gemini, Flow, NotebookLM ve Whisk gibi yapay zekâ destekli hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar, yüzde 50'yi aşan indirim fırsatı yakalamış olacaklar. Üstelik bu fırsat, 3 ay boyunca geçerli olacak.

Google AI paketlerinin kampanyalı fiyatları şu şekilde:

Paket Normal Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Google AI Plus 199,99 TL 65,99 TL Google AI Pro 719,99 TL 234,99 TL Google AI Ultra 8.999,99 TL 2.969,99 TL

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Google'ın başlattığı kampanya, yapay zekâ ile tanışmak veya işlerini yapay zekâ ile daha efektif hâle getirmek isteyen kullanıcılar için oldukça önemli olacak.

Peki hangi tip kullanıcı hangi paketi seçmeli?

Paketlerin özelliklerine ve fiyatlarına baktığımız zaman Google AI Pro paketinin öne çıktığını görüyoruz. Çünkü bu paketi satın aldığınızda Flow ve Whisk'te kullanabileceğiniz 1.000 kredi kazanacaksınız. Ayrıca Gemini Code Assist, Gemini CLI ve Jules gibi yazılımcılara özel yapay zekâ destekli araçlar da bu paket içerisinde bulunacak.

Eğer Google'ın yapay zekâ araçlarını kapsamlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız kampanya kapsamında aylık 234,99 TL karşılığında 3 ay boyunca Google AI Pro kullanmak, oldukça mantıklı olacaktır. Sonraki aşamada ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirip, paket değiştirmeyi düşünebilirsiniz.