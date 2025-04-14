Google, Android uygulamasında Yapay Zekâ Modunu doğrudan Arama çubuğuna taşıyan yeni bir arayüz tasarımını test etmeye başladı.

Google, Android'de yapay zekâ deneyimine geçişi biraz daha pratik hâle getirecek yeni bir Arama çubuğu tasarımı deniyor.

Yapay zekâ modu ilk geldiğinde, Google uygulamasında üstteki Arama çubuğunun hemen altına bir kısayol yerleştirilmişti. Buradan yeni bir sohbet başlatmak gayet kolaydı. Bu kısayol, Ekran Görüntüsü Alma, Çeviri Yapma ve Ödev filtresi gibi Google Lens'e açılan diğer butonların hemen yanındaydı. Hatta şarkı arama özelliği de bu alandan ulaşılabiliyordu.

Yapay zekâ modu artık arama çubuğunun içinde

Google bu kez Arama çubuğunun içine daha belirgin bir “Yapay Zekâ Modu” simgesi yerleştirdi. Sağ taraftaki sesli arama ve Lens simgelerinin yerine geçen bu yeni ikon, kullanıcıyı doğrudan yazı yazarak yapay zekâ ile sohbete yönlendiriyor. Geçtiğimiz hafta ise “Yapay Zekâ Moduna Sor” alanı güncellendi; artık buradan galeriden bir görsel yüklemek ya da yeni bir fotoğraf çekmek mümkün hâle geldi. Bu özellikler, Google Lens entegrasyonuyla birlikte sisteme eklendi.

Google, bu yeni tasarımla birlikte daha önceki renkli kısayol karuselini (yani yana doğru kaydırılabilen buton dizisini) kaldırdı. Yerine; sesli arama başlatma, Google Lens’i açma ve galeriden görsel arama yapma gibi üç temel kısayolu sabitledi. Şu an için bu yeni arayüz tasarımı sadece bir cihazda ortaya çıktı. Öte yandan Google, ABD’deki ücretsiz kullanıcıların Search Labs üzerinden Yapay Zekâ Modu’na kayıt olabileceğini duyurdu.

iOS tarafında Google, Yapay Zekâ Modu’nun artık ana ekrana eklenebilen özelleştirilebilir bir widget üzerinden başlatılabildiğini duyurdu. Bu özelliğin Android’e de geleceğini açıkça belirtmedi ama işaretler o yönde. Android uygulaması da kısa süre önce “Haberler” ve “Kaydedilenler” için iki yeni hızlı erişim kısayolunu kullanıcılarla buluşturdu. Bu güncelleme alt menü çubuğundaki “Etkinlik” sekmesinin kaldırılıp yerine “Kaydedilenler”in getirilmesiyle doğrudan bağlantılı.