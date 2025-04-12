Google, Gemini 2.5 Flash modelini erişime açtı. Yeni model hız ve maliyet avantajı sunan yapısıyla dikkat çekiyor.

Google, Cloud Next 2025 etkinliğinin ilk gününde Gemini yapay zekâ modelleriyle ilgili bir dizi güncelleme duyurdu. Yeni duyurular arasında hem hız ve maliyet optimizasyonu sunan yeni bir model hem de Google Workspace için geliştirilen üretkenlik odaklı özellikler yer aldı.

Google’ın duyurduğu Gemini 2.5 Flash, aslında Pro sürümünün biraz daha hızlı ve düşük maliyetli versiyonu diyebiliriz. . İki modelin altyapısı neredeyse aynı ama Flash, işi biraz daha pratik hale getiriyor. En dikkat çekici özelliği ise, ne kadar işlem gücüne ihtiyaç varsa ona göre kendini ayarlayabiliyor olması. Bu da “test-time compute” diye anılan yeni bir yaklaşımla mümkün oluyor. Henüz kullanıma açılmadı ama çok yakında Vertex AI, AI Studio ve Gemini uygulamasında karşımıza çıkacak.

Gemini 2.5 Pro erişime açıldı, Workspace’e yapay zekâ desteği geldi

Öte yandan, Gemini 2.5 Pro modeli Vertex AI ve Gemini uygulaması üzerinden genel erişime açıldı. Google, yeni modellerle birlikte Workspace platformuna da yapay zekâ destekli bazı özellikler eklediğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, Google Dokümanlar üzerinde metinleri sesli içeriklere dönüştürebilecek, Google E-Tablolar'da otomatik veri analizlerinden yararlanabilecek ve müşteri hizmetleri gibi işlemler için uygulamalar arasında akış oluşturabilecek. Bu özelliklerin birden fazla adımı planlayarak gerçekleştirebilen “ajan tipi” yapay zekâ sistemleri tarafından desteklendiği ifade edildi.

Google, Gemini modellerinin ihtiyaç duyduğu verilere daha hızlı ve güvenli şekilde erişebilmesi için açık kaynaklı Model Context Protocol (MCP) sistemini kullanmaya başladığını duyurdu. Şirket, bu protokol sayesinde geliştiricilerin verilerini yapay zekâ tabanlı uygulamalarla güvenli biçimde paylaşabildiğini aktardı. Daha önce benzer bir uygulamayı OpenAI'nin de hayata geçirdiği hatırlatıldı.