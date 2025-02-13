Google, sunduğu hizmetlerde yaş doğrulaması yapmak için yapay zekâ kullanacağını açıkladı. Henüz erken aşamada olan proje, bu yıl içerisinde test edilmeye başlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan çok ilginç bir hamle geldi. Şirket, kullanıcıların yaşını tahmin etmek için yapay zekâ kullanmaya başlayacağını açıkladı. Henüz erken aşamada olan teknoloji, bu yıl içerisinde test aşamasına geçecek.

Çevrim içi dünyayı bilirsiniz, buraya yanlış bilgi girmek çok kolaydır. İşte Google da tam olarak bunun üstesinden gelmeye çalışıyor gibi görünüyor. En çok da çocuk ve gençler için faydalı olacak teknoloji, YouTube gibi hemen her Google hizmetinde kullanılacak.

Google, kendini de koruma altına almış olacak

Google, üzerinde çalıştığı yeni yapay zekâ ile sadece kullanıcıları korumuş olmayacak. Şirket, bu hamleyle kendisini de yasal risklere karşı korumuş olacak. Çünkü Google'ın bazı hizmetlerinde 18 yaşından küçükler için çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Google, yapay zekânın yardımı ile kısıtlamaların delinmesinin önüne geçmiş olacak.

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni teknolojisiyle ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.