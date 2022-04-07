Google'ın yapay zekâ destekli görüntü tanıma hizmeti Google Lens'e yepyeni bir özellik geldi. ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarında test edilen 'çoklu arama' özelliği sayesinde Google Lens'ten aynı anda görsel ve yazılı arama yapmak mümkün hâle gelecek.

Teknolojinin hızla gelişimi nedeniyle dev şirketler kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek ve kolaylaştırmak için yeni özellikleri kullanıma sunuyor. ABD merkezli Google da bu şirketler arasında yer alıyor. Dev şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen bir etkinliğinde yapay zekâ destekli görüntü tanıma hizmeti Lens’e yeni bir özellik getireceğini duyurmuştu.

Gelen haberlere göre şimdi de ‘çoklu arama’ olarak nitelendirilen bu özellik konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Google, kullanıcılara büyük kolaylık sağlayabilecek yeni özelliğini ABD’de bulunan Android ve iOS kullanıcılarında test etmeye başladı.

Görsel ve yazılı arama bir araya geliyor

Öncelikle Google Lens’in ne olduğundan kısaca bahsedelim. Yapay zekâ destekli olan Lens, kullanıcılara görüntü tanıma hizmeti sunuyor. Google’ım mobil uygulamasından kullanılabilen bu özellikle çekilen fotoğraflar tanımlanabiliyor; bunun ardından da görüntülerde yer alan şeyler hakkında bilgilere ulaşmak mümkün hâle geliyor.

‘Arama yapmanın yeni bir yolu’ olarak nitelendirilen çoklu arama özelliğine bakacak olursak, test edilen bu yeni hizmetin aradığınız şeyleri açıklayacak kelimeleri bulamadığınız zamanlarda işe yarayacağı ifade ediliyor. Açıklamalara göre Google Lens’e gelen çoklu arama ile çekilen bir fotoğrafı veya zaten telefonunuzda bulunan bir fotoğrafı yazılar ile birlikte aratmak mümkün olacak. Yani görsel ve metin aramayı bir araya getiren bu özellik sayesinde aratmak istediğiniz nesne hakkında soru sormak gibi şeyler de mümkün hâle gelecek.

Ayrıca şirket, Lens’e eklenen çoklu arama özelliğinin şu an için en iyi sonuçları alışveriş aramalarında çıkardığını yaptığı açıklamalara ekledi ve şu ifadeleri kullandı: “Bu, etrafınızdaki dünyayı daha doğal ve sezgisel yollarla anlamayı kolaylaştıran yapay zekâdaki gelişmeler ile mümkün hâle geliyor. Bu özelliği daha da geliştirmenin yollarını da araştırmaya devam ediyoruz.”

Peki, bu özellik nasıl kullanılır?

Uygulamaya girdikten sonra yeni çekilen veya telefonunuzda hâlihazırda bulunan bir fotoğrafı Google Lens’e eklemeniz gerekecek.

Bunun ardından ekranın üst kısmında yer alan ‘ Aramana ekle’ kısmına tıklamanız ve buraya görsel ile birlikte aramak istediğiniz metni yazmanız gerekecek. (Renk, marka, soru gibi şeyler olabilir)

kısmına tıklamanız ve buraya görsel ile birlikte aramak istediğiniz metni yazmanız gerekecek. (Renk, marka, soru gibi şeyler olabilir) Bunun sonucunda da Google Lens, hem görsel hem de yazılı olarak yaptığınız arama ile eşleşen sonuçları sizlere gösterecek.

Bir örnek verecek olursak, bir kıyafetin fotoğrafını çektiğinizi farz edelim. Çoklu arama özelliği sayesinde bu fotoğrafı uygulamaya ekleyeceksiniz, bunun ardından da ekranın üstünde bulunan ‘Aramana ekle’ olarak yer alan kısma fotoğrafı ekleyecek ve merak ettiğiniz bir şeyi aratacaksınız. Bu herhangi bir renk, soru veya marka olabilir. Bunun sonucunda da Google Lens, eşleşen sonuçları sizlere gösterecek.

Bir başka örnekle açıklamak gerekirse; bir bitkiniz olduğunu ama türünü bilmediğinizi varsayın. Bitkinin fotoğrafı ile birlikte 'nasıl bakılır?' sorusunu arattığınızda Google Lens hem bitkinizin türünü bulacak hem de sorunuza yanıt verecek.