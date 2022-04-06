Google, Chrome kullanıcılarının gizlilik ve güvenlik ayarlarını çok daha kolay değiştirebilmesini sağlayan güncellemesini kullanıcılara sunmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda siber saldırılardan korunmak için Chrome’a acil durum güncellemesi getiren Google, yaşanan krizlerin ortasında sekiz yıllık uzun bir aradan sonra da nihayet Google Chrome’un logosunu değiştirmişti.

Özellikler son dönemlerde siber saldırıların hedefi olması ve güvenlik konusunda AB komisyonu tarafından köşeye sıkıştırılmasının ardından Google, Chrome’un yeni güncellemesine kullanıcıları memnun edecek bir güvenlik ve gizlilik güncellemesi getirdi.

Artık gizliliğinizi ayarlamak çok daha kolay

Daha önce mutlaka en az bir kez Google Chrome’u bilgisayarınıza kurmuşsunuzdur. Kurulum sonrasında pek çok tarayıcıda olduğu gibi Chrome’da da bir dizi yönerge ile kurulumunuz kolayca yapılıyor. Google yetkilileri bu pratik yöntemi şimdi de güvenlik ve gizlilik sekmesine getirdi.

Yukarıdaki GIF’te de görebileceğiniz gibi güvenlik ve gizlilik sekmesinin altında ‘Gizlilik Kılavuzu adı altında bir bölüm getirildi. Bu sekmeye tıkladığınızda ise tarayıcınız sizin istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli ayarlamaları yapmanıza yardım ederek bu işlemi hem hızlandırıyor hem de kolaylaştırıyor. Ayrıca bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Chrome'un gizlilik ve güvenlik özellikleri hakkında daha fazla bilgi alabilecek ve bir nevi 'gizlilğe ve güvenliğe dair' kavramları daha iyi anlayacak.

Google Chrome'un yavaş yavaş kullanıcılara dağıtılmaya başlanan bu özelliğinin, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara ulaştırılacağı açıklandı. Chrome sürümünüzü güncel tutarak, siz de kademeli şekilde dağıtılacak olan bu özellikten faydalanabilirsiniz.