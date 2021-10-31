Film setinde yaşanan bir kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin, kazadan sonra sosyal medya dışında ilk kez konuştu. Paparazzilerle karşılaşan oyuncu, “tıkır tıkır işleyen bir ekiptik ve bu oldu, Halyna arkadaşımdı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Rust isimli filmin çekimlerinde yaşanan talihsiz ve korkunç bir olay, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Alec Baldwin, bir sahnede kullanılması gereken kurusıkı tabanca arızalanınca yanlışlıkla Hutchins’i vurmuştu.

Halyna Hutchins'in ölümünün üzerinden 10 gün geçti ve Alec Baldwin, yaşanan kaza hakkında ilk kez konuştu. Soruşturmanın devam etmesinden dolayı polisin kendisine soruşturma detaylarını söylememesi gerektiğini tembih ettiğini ifade eden Baldwin, detay içermeyen soruları tek tek yanıtladı. “Halyna arkadaşımdı” diyen oyuncu, bu kazayı trilyonda bir olarak nitelendirdi.

Alec Baldwin'in yaptığı açıklama:

Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, magazin muhabirleriyle karşılanınca sette yaşanan trajik kaza hakkında oyuncudan ilk açıklamalar da gelmiş oldu. Baldwin daha önce sosyal medyadan açıklama yapmış olsa da bu, konu hakkında verdiği ilk röportaj oldu. Ekibe “ne bilmek istiyorsunuz” diye soran oyuncu, olayla ilgili detayları isteyen bir soru alınca soruşturma devam ettiği için detay içeren herhangi bir yorum yapmasına izin verilmediğini üzerine basa basa belirtti.

Sonrasında gelen soruda muhabir hayatını kaybeden Halyna Hutchins’in adını hatırlayamayınca Alec Baldwin’in eşi Hilaria Baldwin, sinirlenerek “onun adı Halyna, bizimle konuşmak için bu kadar bekliyorsanız adını da bilmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Alec Baldwin ise röportajın tamamında şu ifadeleri kullandı:

O arkadaşımdı. Olayın yaşandığı gün onu yönetmen Joel ile yemeğe götürmüştüm. Çok iyi geçinen, birlikte film çeken bir ekiptik ve sonra bu oldu. Eşi şokta ve 9 yaşında bir oğlu var. Onunla sürekli irtibattayım, kendisi oğlu ve ailesi hakkında endişeli. Setlerde ara ara kazalar olur, ancak böyle değil. Bu trilyonda bir yaşanacak bir olay. Sabırsızlıkla polisin soruşturma hakkında elde ettiği bilgileri bekliyoruz.

Kazanın ne kadar nadir görülen bir olay olduğunu da vurgulayan Baldwin, ''Film setlerinde ateşli silahların kullanımını sınırlayan bir çalışmanın yürütülmesine olumlu bakıyorum. Şu da önemli bir detaydır ki son 75 yılda film setlerinde sayısız mermi atıldı. Burası Amerika. Ancak bu mermilerin neredeyse hiçbiri kazaya sebep olmadı." ifadelerini kullandı.