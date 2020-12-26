Gotham Knights Oyununun Olası Çıkış Tarihi Belli Olabilir

Gotham Knights'ın resmi Twitter hesabından yapılan yılbaşı temalı paylaşım, serinin hayranlarının dikkatini çekti. Bu paylaşımda olası vizyon tarihi de ortaya çıktı.

DC FanDome etkinliğinde duyurulan projelerden biri de Gotham Knights serisi olmuştu. Duyuru büyük ilgi çekmesine rağmen yapım hakkında daha fazla bir bilgi edinememiştik. Sonunda Warner Bros sessizliğini bozdu.

Yılbaşı döneminin gelmesiyle birlikte firmalar, yapımları hakkında peş peşe açıklamalar yapmaya başladı. Bu açıklamalardan biri de Gotham Knights oyununun resmi Twitter hesabından yapıldı. Serinin hayranları bu paylaşımla oldukça heyecanlandı.

Gotham Knights'dan sürpriz

Gotham Knights oyunu, Noel gününde takipçilerine yeni bir sürpriz yaptı. Resmi hesaptan paylaşılan bir görselle birlikte iyi tatiller dileyen Gotham Knights, gönderisinde "Gotham'da Noel bir başkadır." ifadesini de kullandı. Bu paylaşımda oyunun logosuna ek olarak, aralarında çanta, dizüstü bilgisayar, jimnastik halkası, ağırlık ve çeşitli hediyelerin görüntülerini gördük.

Hayranların en çok dikkatini çeken şeylerden biri ise görselde yer alan poster oldu. Flying Graysons yazan sirk afişi, Nightwing'in köken hikayesine gönderme yapıyor. Posterin altında ise sirkin 16 Temmuz ile 21 Temmuz arasında açık olacağı belirtildi.

Doğal olarak oyunu merakla bekleyen DC hayranları, bu görselden çıkarımlar yapmaya başladı. İlk olarak takvimdeki tarihleri bir araya getiren takipçiler, 7/16/21 tarihini öne çıkardı. Ay/gün/yıl şeklindeki Amerikan tarih sisteminde bahsi geçen gün 16 Temmuz 2021 Cuma'yı işaret ediyor.

Gotham Knights gerçekten temmuzda çıkar mı?

Serinin hayranlarının bu teoriye biraz şüpheyle yaklaşmasında fayda var. Temmuz ayında AAA olarak adlandırılan büyük oyunlar pek piyasaya sürülmüyor. Warner Bros Montreal'in de bu döngüyü bozması pek beklenen bir hamle değil.

Gotham Knights hem çevrimiçi hem de tek oyunculu olarak oynanabilecek. Oyuncular hangi modda oynarsa oynasın herhangi bir içerikten geri kalmayacak. Gotham Knights, 2021 yılında PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak.