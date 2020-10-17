Michael B. Jordan, Static Shock Filmi İçin DC ile Anlaştı

Black Panther'de Erik Killmonger olarak gördüğümüz Michael B. Jordan, DC evrenine de el atıyor. Daha önce Creed'de de izlediğimiz ünlü oyuncu, Static Shock filmi için Warner Bros. ile anlaşmaya vardı.

Daha önce Black Panther, Creed ve Fahrenheit 451'de rol alan Micheal B. Jordan ve Outlier Society'deki ekibi, DC evrenine dâhil oluyor. Micheal B. Jordan, DC ile Static Shock filminin yapımı için anlaşma imzaladı.

IGN'de yer alan habere göre Michael B. Jordan, daha çok dizilerde çalışmış yönetmen Reginald Hudlin'e katılacak. Film, 1993 yılında yayınlanan aynı ismi çizgi roman serisini temel alacak.

Static Shock filmi

Ünlü aktör, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda "Siyahi süper kahramanların merkezde olduğu yeni bir evreni oluşturmanın parçası olduğum için çok gururluyum, topluluğumuz bunu hak ediyor. Outlier Society, tüm platformlardaki farklı çizgi roman içeriklerini hayata geçirmeye kendini adamış durumda. İlk adımda Reggie ve Warner Bros. ile birlikte çalıştığımız için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

DC, ağustos ayında düzenlediği FanDome etkinliğinde Static Shock filminin duyurusunu yapmıştı. Bunun haricinde çizgi roman serisinin yeniden hayata geçirileceği dile getirilmişti. Ayrıca yine Static Shock üzerine animasyon film ve podcast için de tartışmalar bulunuyor.

Static Shock'un yeni dijital çizgi romanı Şubat 2021'de okuyucularıyla buluşacak. Ayrıca Static'in orijinal grafik romanı da yeniden yayınlanacak. Static Shock, daha önce 2000 – 2004 yılları arasında çizgi dizi olarak yayınlanmıştı. Çizgi dizi ortalama yorumlarla karşılanmıştı.

Static karakteri, Milestone Comics'in kurucuları olan Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis ve Derek T. Dingle tarafından yaratıldı. Bir "metainsan" olan Static, süper kahraman yetenekleriyle doğmamış geçirdiği bir kaza sonrası bu yetenekleri kazanmıştır.