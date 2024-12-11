Gözlerimizin bizler için ne kadar önemli bir organ olduğunu aslında dile getirmeye pek de gerek yok. Geçtiğimiz günlerde Çin’de yaşayan bir kadının, sağ gözünün başına gelenler ise “İyi ki sağlıklıyım!” dedirtecek türden.

Doktorların bile uzun süre anlamlandıramadığı, göz kapağında gelişen 4 farklı solucan, bu kadının gözüne girmeyi nasıl başarmış dersiniz?

Gelin, inceleyelim.

Pekin’de yaşayan 41 yaşındaki bir kadın, sağ gözünde sanki bir şeyler varmış gibi hissettiği için hastaneye gitti.

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Doktorlar, gözü muayene ettikten sonra korneanın hasarlı olduğunu fark ettiler ve hastaya göz damlası reçete ederek bu şekilde iyileşeceğini söylediler. Ancak bu kadın yaklaşık 1 ay sonra, gözü kızarıp kaşındığı ve hâlâ orada bir şeyler hissettiği için hastaneye tekrar gitti.

Doktorlar, gözü tekrar incelediklerinde üst göz kapağının altındaki dokunun kırmızı, iltihaplı ve olması gerekenden çok daha büyük olduğunu gördüler. Ayrıca kadının göz kapağının altında 4 canlı ve beyaz renkli solucan kıpırdıyordu.

Bölgeye anestezi uygulandıktan sonra, kadının gözündeki solucanlar dikkatlice çıkarıldı ve örnekleri analiz için laboratuvara gönderdi.

Thelazia callipaeda solucanı

Ekip, bu solucanların ince ve uzun gövdelere sahip olduğunu ve gövdelerinin bir ucunda ağız benzeri bir yapı olduğunu tespit etti. Solucanların diğer uçları ise dikenliydi.

Sonrasında yapılan genetik testlerde de solucanların, Thelazia callipaeda (göz kurdu/solucanı) isimli bir türe ait olduğu anlaşıldı. Aslında Thelazia callipaeda genellikle köpek ve kedi gibi evcil hayvanların gözyaşlarıyla beslenen sinekler tarafından hayvanlara bulaşan bir rahatsızlıktı.

Bu sinekler beslenme sırasında hayvanların gözlerine, Thelazia callipaeda larvaları bırakır. Larvalar, bir gözün içine girdikten sonra başka bir sinek tarafından yutulmaya ve bulaştırılmaya hazır yeni larvalar yaratarak üreyen yetişkin solucanlara dönüşür. Bu şekilde bulaşma döngüsü de devam eder.

Aslında bu enfeksiyon, Asya ve Avrupa kıtalarındaki hayvanlarda yaygındır.

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İnsanlar da bu hastalığa yakalanabilir fakat bu durum oldukça nadir görülür. Hastalık, genellikle tarım alanlarında veya evcil hayvanlara yakın yaşayan insanlar arasında oldukça yaygındır.

İnsanlarda görülen Thelazia callipaeda belirtileri arasında ise gözde kaşıntı ve şişlik, aşırı gözyaşı oluşumu ve ağır vakalarda körlük yer alır.

Doktorlar ise Çin’deki bu kadının gözündeki solucanların nasıl ortaya çıktığından henüz emin değiller. Çünkü 41 yaşındaki bir kadın, sineklerle yakın zamanda temas etmemiş bir ofis çalışanı. Ancak o, göz rahatsızlığı olan bir Amerikan kısa tüylü kediye sahip.

Kedi ise muayene edilmesine bir türlü izin vermediğinden, sahibinin gözlerinin ondan bulaşan bir rahatsızlık sonucu bu şekilde olup olmadığı henüz tespit edilebilmiş değil.

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