Yalnızlık şüphesiz ki bizler için olduğu kadar hayvanlar için de bir hayli kötü bir durum. Bu içerikte, dünyanın en yalnız salyangozu Jeremy’nin hikâyesini anlatıyoruz.

Jeremy, nadir görülen bir durumdan mustarip olan bir salyangoz.

Onu diğerlerinden ayıran ve neredeyse sonsuz bir yalnızlığa mahkûm eden şey ise kabuğunun sola dönüyor olması.

Kabuğunun sola doğru dönmesi ve bu durumun çok nadir görülmesi Jeremy’nin diğer salyangozlarla çiftleşmesini imkânsız kılarak onu yalnızlığa mahkûm etmişti.

Kabuğunun bu eşsiz özelliği aynı zamanda ona trajik bir yaşam vermişti. Çünkü çiftleşmesi için yine onun gibi kabuğu sola dönen bir işi salyangoz bulmak gerekiyordu.

Bu durumun nadir görülmesi sebebiyle de nedeniyle bir eş bulma umudu oldukça düşüktü.

Ancak bu durum bilim insanlarının ilgisini çekti ve bilim insanları Jeremy'nin yalnızlığını gidermek için dünya çapında bir arayış başlattı.

BBC'nin de bir duyuru yapmasıyla, bu çağrı Jeremy'yi bir anda ünlü bir salyangoz yaptı.

Yapılan duyuru üzerine pek çok insan solak bir dişi salyangoz aramaya başlamıştı.

Sonunda, İngiltere’den Lefty ve İspanya’dan Tomeau adı verilen iki potansiyel eş bulundu.

Fakat işler hiç beklenildiği gibi gitmedi.

Lefty ve Tomeau Jeremy’e hiç pas vermedi ve birbirlerine âşık oldu… Yani Jeremy yine yalnız kalmıştı.

Öyle ki bu trajik aşk üçgeni bilim dünyasında bile derin bir üzüntü yaratmıştı.

Ancak Jeremy için hâlâ umut vardı.

Ölümünden kısa bir süre önce, başka bir solak salyangoz bulundu ve çift 56 yavru dünyaya getirdi.

Bu yavruların bir kısmı Jeremy'nin genetik mirasını taşıyor ve bilimsel çalışmalara ışık tutmaya devam ediyor.

Özetle Jeremy’nin trajik denebilecek hikâyesi, bizlere umut etmeyi, farklılıklarımızı kucaklamayı ve bilimin sınırlarını zorlamayı hatırlatıyor.

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