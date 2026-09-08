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OpenAI’ın Yeni Modeli GPT-6 Astra, Portal'ın Tamamını Tek Başına Bitirmeyi Başardı [Video]

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OpenAI’ın yeni GPT-6 Astra modeli, Portal'ı 24 saat süren otonom hamleler ve 571 dolarlık token harcamasıyla tamamen bitirmeyi başardı.

OpenAI’ın Yeni Modeli GPT-6 Astra, Portal'ın Tamamını Tek Başına Bitirmeyi Başardı [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI’ın en yeni modeli GPT-6 Astra, oyun dünyasında ve yapay zekâ alanında dikkat çekici bir başarıya imza attı.

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Yapay zekâ ile ilgili içerikleriyle bilinen CozyBlaze tarafından gerçekleştirilen deneyde GPT-6 Astra, Portal’ı baştan sona tamamen otonom bir şekilde tamamlamayı başardı. Çok modlu yapay zekâ yeteneklerinin ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu süreç, Atari 2600 döneminden bu yana katedilen mesafeyi kanıtlar nitelikte.

Peki sistem nasıl çalıştı?

Yapılan deney boyunca GPT-6 Astra toplam 3.336 araç çağrısı gerçekleştirdi ve ortaya 571,18 dolarlık bir API maliyeti çıktı ancak CozyBlaze, bu harcamanın aylık 200 dolarlık Codex Pro aboneliği kapsamında karşılandığını belirtti.

Sistemin arkasındaki teknik yapıyı açıklayan CozyBlaze, modelin oyunu Model Context Protocol (MCP) ve özelleştirilmiş bir SourcePauseTool (SPT) vasıtasıyla kontrol ettiğini aktardı. Düşünme aşamasında oyun duraklatılarak yapay zekâya ekran görüntüleri ve oyuncu konum bilgisi iletildi. GPT-6 Astra hamlesini planladıktan sonra oyun devam ettirilerek komutlar uygulandı. Düşünme süreleri dâhil toplamda 24 saati bulan sürecin özet videoları ise yaklaşık 2 saate indirildi.

Geleceğe dair küçük bir fragman

CozyBlaze, bu çalışmanın kesin bir yapay zekâ testi olarak görülmemesi gerektiğini ve hâlâ çözülmesi gereken sorunlar bulunduğunu ifade etse de elde edilen sonuçtan oldukça memnun.

Genel amaçlı bir yapay zekâ ajanının karmaşık bir oyunu tek başına tamamlamasını izlemenin, OpenAI’ın 2016’da ortaya koyduğu "tek bir ajanla farklı oyunları çözme" vizyonuna yaklaşmak adına heyecan verici olduğunu söylüyor. Projenin kodları ve kurulum talimatları GitHub üzerinde meraklıların erişimine sunulmuş durumda.

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