2022'nin İlk PlayStation Etkinliğinin Tarihi Belli Oldu

Sony, 2022'deki ilk State of Play etkinliğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre etkinlik, 3 Şubat saat 01:00'de gerçekleştirilecek. Ancak bu etkinlik, oyun çeşitliliği açısından geçmişe kıyasla sönük kalacak ve etkinlikte yalnızca Gran Turismo 7'ye değinilecek.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 2022 yılındaki ilk State of Play etkinliğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak PlayStation Blog üzerinden bir açıklama yapan yetkililer, bu etkinliğin 3 Şubat Perşembe günü gerçekleştirileceğini duyurdular. Etkinliğin saati ise TSİ 01:00 olarak belirtildi. Peki, Sony'nin etkinliği oyunculara neler vadediyor?

Açık konuşmak gerekirse 3 Şubat gecesi gerçekleştirilecek State of Play etkinliği, bir nebze sönük geçecek. Çünkü bu etkinlikte, yalnızca yaklaşmakta olan Gran Turismo 7 oyunuyla ilgili detaylı bilgi verilecek. Oyunseverler, etkinlik kapsamında Gran Turismo 7'nin 30 dakikalık bir oynanış videosunu izleme imkanı yakalayacaklar. Bu videoda oyunun PlayStation 5'teki görüntü kalitesi ile oynanış ayrıntıları gösterilecek.

Gran Turismo 7, mart ayında piyasaya sürülecek

Sony, State of Play etkinliği ile ilgili detay vermekten kaçındı. Ancak Gran Turismo hayranlarına bu kadarcık açıklamanın bile yetebileceğini söyleyebiliriz. Zira oyun, mart ayı içerisinde piyasaya sürülecek. Popüler yarış oyununun geçmişteki popülaritesini düşündüğümüzde, Gran Turismo 7'nin dünya genelinde ün salacağını şimdiden belirtebiliriz.

Gran Turismo 7, ülkemizdeki oyunseverlerin canını sıkacak gibi görünüyor. Zira oyunun PlayStation 4 uyumlu versiyonuna sahip olmak istediğinizde, 599 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalacaksınız. Oyunun PlayStation 5 destekli sürümü ise 699 TL karşılığında satın alınabilecek. Yine PlayStation 5 desteğiyle gelen Dijital Deluxe isimli özel sürümün fiyatı ise 869 TL olarak açıklandı...

Gran Turismo 7 fragmanı: