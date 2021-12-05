4 Mart 2022'de çıkması planlanan Gran Turismo 7'den yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Yeni video, oyunun çıkması için gün sayan yarış oyunu meraklılarını daha da heyecanlandırdı.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında gerçekleşen PlayStation 5 lansmanında duyurulan ve yarış severleri oldukça heyecanlandıran Gran Turismo 7; bundan 2 ay önce yayınlanan, oyunda göreceğimiz pist ve araçlardan bazılarını gösteren ekran görüntüleriyle de oldukça beğeni toplamıştı.

Sony’nin bahsetmiş olduğu PS5 performansını en iyi şekilde deneyimle şansını elde edeceğimiz oyunlardan birisi olması beklenen Gran Turismo 7’nin ilk olarak 2021 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanmış; ancak araya giren COVID-19 pandemisinin de etkisiyle bu tarih 2022’ye kaydırılmıştı. Dün ise Gran Turismo’nun resmi Twitter ve Youtube hesaplarından yeni oyuna dair bir oynanış videosu paylaşıldı.

Oyun 4 Mart 2022'de çıkacak

Paylaşılan videoda, Gran Turismo 7’nin grafiklerinin önceki oyunlara göre çok daha gelişmiş ve gerçekçi olduğu dikkat çekiyor. Grafiklerin gerçekliğe bu kadar yaklaşmasıyla oyun deneyiminin daha önce olduğundan çok daha zevkli bir hale geleceğinden şüphemiz yok.

Buna ek olarak, Polphony Digital tarafından geliştirilen son dönemin en dört gözle beklenen oyunlarından olan Gran Turismo 7, hem PS4 hem de PS5’te oynanabilecek. Üstelik oyun ön siparişe de açılmış durumda. PlayStation’ın resmi sitesinde belirtildiği üzere, 4 Mart 2022’de çıkması planlanan oyunun Türkiye satış fiyatı PS4 için 599 TL iken, oyunun aynı sürünün PS5 için fiyatı 699 TL olarak listelendi. Oyunun PS5 için Digital Deluxe sürümü fiyatı ise, ön sipariş için 869 TL. İşte Gran Turismo 7’nin paylaşılan sürüş videosu:

Gran Turismo 7 oynanış videosu