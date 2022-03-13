Elon Musk'ın Yeni Doğan Bebeğinin İsmi Değişecek

Kanadalı ünlü şarkıcı Grimes geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda dünyanın en zengin insanı Elon Musk'tan kinci çocuklarının dünyaya geldiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de bebeğin son günlerde gündemde olan isminin değişeceğini ifade etti.

Son zamanlarda dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın özel hayatı ile ilgili birçok yeni haber ile karşılaşıyoruz. Dün sizlerle paylaştığımız bir haberde Musk’ın eski sevgilisi Grimes, SpaceX ve Tesla CEO’sunun ‘yoksulluk sınırının altında’ yaşadığını ifade etmişti. 230 milyar doların üstünde serveti olan bir insanın böyle yaşaması da birçok insanı şaşırtmıştı.

Bunun dışında Musk ve Grimes çiftinin çocuklarına verdiği isimler de gündeme gelmeye devam ediyor. Sizlere aktardığımız üzere çift, geçtiğimiz günlerde bir kızları olduğunu duyurmuştu. İlk çocuklarına X Æ A-12 ismini vermeleri de yeni çocuklarına ne ad koyacaklarını merak ettirmişti. Bebeği Vanity Fair röportajında duyuran Grimes, yeni doğan kızlarına Exa Dark Sideræl gibi garip bir isim verdiklerini belirtmiş ve tekrar gündeme oturmuştu. Şimdi de Kanadalı şarkıcıdan konu hakkında başka bir açıklama geldi.

Grimes’a göre bebeğin ismi değişecek

33 yaşındaki ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden Musk ile kızlarının adını paylaşan bir hayran sayfasına yanıt verdi. Grimes, verdiği bu yanıtta oldukça gündemde olan bu ismin nihayetinde değişeceğini aktararak yeni ismin kimseyle paylaşılmayacağını ifade etti; “Bu arada bu (isimden bahsediyor), kesinlikle değişecek ancak kimsenin haberi olmayacak”

Grimes, geçtiğimiz günlerde Musk’tan ‘tekrar’ ayrıldığını; ancak onu en iyi arkadaşı ve hayatının aşkı olarak görmeye devam edeceğini Twitter üzerinden paylaşmıştı. Bunun ardından gelen haberler ise ünlü şarkıcının, WikiLeaks’e gizli belgeler sızdıran eski ABD askeri Chelsea Manning ile birlikte olduğunu gösterdi. Yani çocuklarının isimleriyle sürekli gündeme gelen Musk ve Grimes arasındaki ilişkinin, şu sıralar biraz ilginç olduğunu söylememiz mümkün.