Türkiye'nin İlk Millî Hızlı Treninde Seri Üretim Başladı: İşte Detaylar

TÜRASAŞ tarafından geliştirilen ilk millî hızlı tren seti dinamik seyir testlerinde 250 km/s hıza ulaşırken, ikinci setin üretimiyle birlikte seri üretim sürecine resmen geçildi.

Türkiye'nin demiryolu teknolojilerinde yerlileşme hamlesinde oldukça kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından tamamen yerli ve millî imkanlar kullanılarak geliştirilen ilk millî hızlı tren setinin test süreçleri başarıyla devam ediyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından paylaşılan bilgilere göre işletme hızı saatte 225 kilometre olarak tasarlanan ilk tren seti, gerçekleştirilen dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaşmayı başardı.

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2028 yılına kadar toplam 14 setlik Dev Filo Hedefi

İlk setin test saha çalışmaları aralıksız sürerken projenin devamlılığı adına da tarihi bir adım atıldı. Bakanlık, ikinci millî hızlı tren setinin üretimine resmi olarak başlandığını ve böylece millî hızlı tren projesinde doğrudan seri üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

Millî hızlı tren projesi yalnızca prototip üretimiyle sınırlı kalmayacak, belirlenen takvim doğrultusunda geniş bir filoya dönüştürülecek. Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı üretim programına göre, 2027 yılında 7 adet ve 2028 yılında 7 adet olmak üzere iki yıllık zaman diliminde toplam 14 adet millî elektrikli hızlı tren setinin üretilmesi hedefleniyor.

Yerli mühendislik kabiliyetleriyle hayata geçirilen bu trenlerin teknik mimarisine bakıldığında, her bir tren setinin 8 araçtan oluştuğu ve toplamda 577 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğu görülüyor. Proje kapsamında trenin en kritik teknolojik bileşenlerinden biri olan "Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi" ile ivmelenme ve güç aktarımını sağlayan "Cer Sistemi", savunma ve teknoloji devi ASELSAN işbirliğiyle tamamen yerli ve millî olarak tasarlanıp üretildi.

Seri üretimin hız kazanması ve hedeflenen rakamlara ulaşılması için altyapı yatırımları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Seri üretim çalışmalarının, Türkiye'nin ilk özel hızlı tren fabrikasının tam kapasiteyle devreye alınmasıyla birlikte bu yeni tesiste devam edeceği aktarıldı.

Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alanda inşası devam eden tesiste fiziki gerçekleşme oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığı belirtildi. Tesis tamamlandığında; milli hızlı tren setlerinin üretim, montaj ve detaylı test süreçleri tek bir çatı altında birleştirilmiş olacak. Kurulan bu yeni fabrika sayesinde aylık 1 adet hızlı tren üretebilme kapasitesine ulaşılacak ve seri üretim süreçleri tamamen bu modern tesisten yürütülecek.