Elon Musk ve Grimes'ın Yeni Bebeklerinin İsmi Gündem Oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, bir kez daha baba oldu. Ünlü şarkıcı Grimes tarafından yapılan açıklamalarda geçtiğimiz aylarda ayrılan çiftin bir kızlarının dünyaya geldiği, isminin de Exa Dark Sideræl Musk olduğu ifade edildi.

SpaceX, Tesla gibi dev şirketlerin CEO’su Elon Musk, 234 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ve en ünlü insanları arasında yer alıyor. Ancak bu ismin işleri kadar garip sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı da gündeme geliyor. Bunlardan birinin de ünlü milyarderin çocuklarına verdiği isimlerin olabileceğini söylemek yanlış olmaz.

Musk, 2020 yılında bir kez daha baba olduğunu duyurmuştu. Bunun ardından da 50 yaşındaki iş insanı ve Kanadalı ünlü şarkıcı sevgilisi Grimes, çocuklarına X Æ A-12 ismini verdiklerini duyurmuştu. Biz de oldukça olağandışı ismin ne anlama geldiğinin Grimes tarafından paylaşıldığını sizlere aktarmıştık. Şimdi gelen haberler ise 2021’in eylül ayında ayrıldıklarını duyuran çiftin yakın zamanda bir çocuk daha dünyaya getirdiğini gösterdi.

Exa Dark Sideræl Musk

Grimes, ünlü dergi Vanity Fair’e yakın zamanda verdiği bir röportajda Musk ile ikinci bir çocuğu dünyaya getirdiklerini duyurdu. 33 yaşındaki ünlü şarkıcı, cinsiyeti kız olan çocuğun geçtiğimiz aralık ayında bir taşıyıcı annenin yardımıyla dünyaya geldiğini ifade etti. Ayrıca kızlarına Musk ile ‘Y’ takma adıyla seslendiklerini aktaran Grimes, çocuğun tam adının ise Exa Dark Sideræl Musk olduğunu aktararak yine alışılagelmişin dışında bir ismi çocuklarına verdiklerini kaydetti.

Açıklamalara göre Exa, süper bilgisayar terimi exaFLOPS’tan geliyor. Karanlık anlamına gelen Dark, ‘bilinmeyene’ atıfta bulunmak için, Sideræl ise ‘evrenin gerçek zamanı’ anlamına gelmesi sebebiyle kullanılmış. Ayrıca Sideræl‘in yazımının J .R.R Tolkien’in ünlü eseri Yüzüklerin Efendisi’ndeki elf dilinden esinlenildiği ve Grimes’ın favori karakteri Galadriel’e atıfta bulunmak için kullanıldığı da ünlü şarkıcının açıklamalarında belirtildi. Buna ek olarak Exa Dark Sideræl Musk’ın, Elon Musk’ın yedinci ve ilk kız çocuğu olduğunu da sözlerimize ekleyelim.

Ayrıca röportajda Grimes’a Musk ile hâlen birlikte olup olmadıkları da soruldu. Ünlü şarkıcı ise bu soruya karşılık kesin bir cevap veremediğini ifade etti. Musk da daha önceki açıklamalarında Grimes ile ilişkisini ‘yarı ayrı’ olarak tanımlamıştı. Buna ek olarak Grimes, ayrı evlerde yaşadıklarını; ancak birbirlerini sürekli gördüklerini bu yüzden Musk’ı ‘erkek arkadaşı’ olarak tanımlayabileceğini söyledi.

Ancak Vanity Fair’in makelesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Grimes bir tweet paylaşarak röportajı verdikten birkaç gün sonra Musk ile ‘tekrar’ ayrıldıklarını açıkladı. Kanadalı şarkıcı buna ek olarak Musk’ın hâlen en iyi arkadaşı olduğunu, onu hayatının aşkı olarak görmeye devam edeceğini ifade etti.