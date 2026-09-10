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Akademisyenlerin Sosyal Medyadan Gelir Elde Etmesi Yasaklandı!

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Devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin YouTube ve sosyal medya gibi dijital platformlardan gelir elde etmesi yasaklandı.

Akademisyenlerin Sosyal Medyadan Gelir Elde Etmesi Yasaklandı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Devlet üniversitelerinde görevini sürdüren akademisyenlerin YouTube, sosyal medya platformları, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gelir elde ederek içerik üretmesine ilişkin ilginç bir karar alındı.

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YÖK, 17 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na başvurarak akademisyenlerin dijital platformlardaki yayıncılık ve mobil uygulama geliştirme faaliyetlerinin hukuki durumuna dair resmi bir görüş talep etti. Bu talebin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 20 Ağustos 2026 tarihinde konuya ilişkin bir değerlendirme raporu hazırladı.

İçerikten Görseller

Akademisyenlerin Sosyal Medyadan Gelir Elde Etmesi Yasaklandı!
akaic

Akademisyenlerin içerik üretmesi yasaklandı

akaic

Süreç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün 2 Eylül 2026’da YÖK’e ilettiği nihai görüşle resmi bir boyut kazandı. İletilen resmi yazıda, akademisyenlerin dijital platformlardan kazandığı gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan "ticaret ve kazanç getirici faaliyet yasağı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'deki 657 sayılı Kanun, devlet memurlarının mesai saatleri dışında dahi ticari kazanç getiren ek işler yapmasını ve tacir/esnaf sayılacak faaliyetlerde bulunmasını katı kurallarla sınırlıyor.

Söz konusu kurum görüşünün üniversite yönetimlerine ve fakültelere ulaşmasının ardından olası bir disiplin soruşturması veya yaptırımla yüzleşmek istemeyen bazı akademisyenler hızlıca harekete geçti. Birçok akademisyen YouTube üzerinde yayınladığı ders videolarını ve bilimsel içeriklerini platformlardan kaldırdı, dijital yayıncılık faaliyetlerine son verdi ya da doğrudan kanallarını tamamen kapattı. Mevcut veriler ve tahminler doğrultusunda Türkiye'de aktif olarak YouTube kanalı işleten öğretim üyesi sayısının yaklaşık 146 olduğu ifade ediliyor.

Yaşanan bu süreç, akademisyenler arasında büyük bir belirsizlik dalgası oluşturdu. Kararın ardından ortaya çıkan en temel soru işaretlerinden biri, platformlardan hiçbir şekilde gelir elde etmeyen akademik kanalların bu yasak kapsamında yer alıp almadığı oldu. Yapılan bazı hukuki değerlendirmelere göre reklam ve izlenme gelirleri kapatıldığı sürece akademisyenlerin dijitalde içerik üretmeye devam etmesinin önünde hukuki bir engel bulunmayabilir. Ancak platformların yapısı gereği "kazanç sağlama potansiyeli" taşıyan tüm faaliyetlerin ticari kapsamında sayılabileceğine dair yorumlar, belirsizliğin sürmesine yol açıyor.

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